Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

4,7895 EUR +0,37% (19.09.2019, 13:40)



NYSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

5,27 USD 0,00% (19.09.2019, 00:30)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

7,02 Kanadische Dollar +0,43% (18.09.2019, 22:00)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X1087



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A12GS7



Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland:

21P



TSE-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (19.09.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Zuletzt hätten sich die Augen der Cannabis-Anleger vor allem auf die Aktie von Aurora Cannabis gerichtet. Im Vorfeld der Zahlen habe man auf eine positive Überraschung gehofft, letztendlich sei man jedoch enttäuscht worden. Die Aktie sei auch nach einer negativen Analysteneinschätzung erneut massiv unter Druck gekommen und auf den tiefsten Stand seit Januar dieses Jahres gerutscht. Doch es sei keineswegs alles so negativ wie es den ersten Anschein habe.Vor gut einer Woche habe die Aktie von Aurora Cannabis noch bei 8,57 Kanadischen Dollar notiert. Seitdem habe das Papier zwischenzeitlich mehr als 20 Prozent korrigiert. Im zurückliegenden Quartal habe Aurora Cannabis einen Gesamt-Nettoumsatz von 98,8 Millionen Kanadische Dollar erwirtschaftet. Analysten hätten jedoch im Vorfeld mit noch höheren Einnahmen von 107,9 Millionen Kanadischen Dollar gerechnet. Zudem sei der Verlust mit 11,7 Millionen Dollar deutlich höher ausgefallen als von den Analysten erwartet. Diese hätten einen Fehlbetrag von 4,1 Millionen Dollar prognostiziert.Die Analysten von Stifel Nicolaus hätten die Aktie von Aurora Cannabis daraufhin von "hold" auf "sell" heruntergestuft. Das Kursziel sei von 7 Kanadischen Dollar auf 5 Kanadische Dollar reduziert worden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie: