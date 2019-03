Frankfurt-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (14.03.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Gleich mehrere interessante Meldungen hätten der Aktie von Aurora Cannabis zuletzt kräftig auf die Sprünge geholfen. Zum einen habe das Unternehmen bekannt gegeben, dass man nach Erhalt aller notwendigen Genehmigungen von den kanadischen und deutschen Aufsichtsbehörden mit dem Verkauf von Cannabisöl in deutschen Apotheken begonnen habe. Pedanios-5/1-Tropfen seien die ersten derivativen Ölextrakt-Produkte, die der deutschen Monographie zur Zubereitung in der Apotheke entsprechen würden. Aurora gelte als Marktführer für medizinisches Cannabis in Deutschland. Bereits seit Dezember 2015 versorge das Unternehmen über Aurora Deutschland (vormals Pedanios) den deutschen Markt mit getrockneten Cannabisblüten, seit September 2017 mit in Kanada angebauten Aurora-Produkten."Nachdem wir uns als früher Anbieter im Verkauf von Cannabisölen in Deutschland Vorteile erarbeiten konnten, sind wir nun hervorragend positioniert, um unsere Marktführerschaft auszuweiten und das Wachstum unserer Geschäftstätigkeiten in Europa zu beschleunigen", zeige sich Neil Belot, Chief Global Business Development Officer zuversichtlich.Zudem habe Aurora mit einer interessanten Personalie auf sich aufmerksam gemacht. Die Kanadier würden sich den US-Milliardär Nelson Peltz als strategischen Berater an die Seite holen. Aurora wolle mit dem Hedgefonds-Manager zusammenarbeiten, um gemeinsam mögliche Partnerschaften für den Eintritt in neue Marktsegmente auszuloten, heiße es vonseiten des Unternehmens. Peltz werde Aurora zudem bei seiner weltweiten Expansionsstrategie beraten, so Aurora weiter. Gleichzeitig habe Peltz die Option erhalten, rund 20 Millionen Aurora-Aktien zu einem Preis von 10,34 Kanadischen Dollar je Anteilschein (aktueller Kurs: 11,84 Kanadische Dollar) zu erwerben.Interessierte Anleger können darauf mit einem Abstauberlimit spekulieren, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie: