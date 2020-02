Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker-Symbol: 21P, NYSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Grüne, FDP und die Linkspartei würden schon länger fordern, die Cannabispolitik zu reformieren. Nun habe sich auch die SPD zu Wort gemeldet. Vor einigen Wochen hätten bereits die SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans die Legalisierung von Cannabis gefordert. In dieser Woche habe nun die Bundestagsfraktion ein Positionspapier beschlossen, wonach der Besitz kleiner Mengen Cananbis zum Eigengebrauch nicht mehr strafrechtlich verfolgt werden solle. Dieser solle stattdessen nur noch als Ordnungswidrigkeit gelten. Das sei ein deutlicher Schritt in Richtung allmeiner Freigabe. Hierzulande seien Canopy Growth, Aphria, Aurora Cannabis und auch die deutsche Dermapharm bereits stark positioniert.Auch im Rahmen des US-Wahlkampfs sei das Thema Cannabis zuletzt wieder weiter in den Vordergrund gerückt. Der demokratische Präsidentschaftskandidat Bernie Sanders, habe sich während einer Wahlkampfkampagne erneut dafür ausgesprochen, Cannabis in den gesamten USA zu legalisieren. Er werde den "destruktiven" Krieg gegen Drogen beenden und gleich am ersten Tag seiner Amtszeit per Präsidentenverfügung dafür sorgen, das Cannabis in allen 50 Staaten legalisiert werde, berichte das Wirtschaftsmagazin "Forbes".Dabei habe Sanders deutlich gemacht, welch hohen Stellenwert die Legalisierung von Cannabis auf Bundesebene für seine Regierung habe. Es sei nicht das erste Mal, dass Sanders die Legalisierung von Cannabis verspreche, falls er bei den kommenden Wahlen im November zum Präsidenten gewählt werden sollte. Zuletzt habe Sanders allerdings einen Rückschlag erlitten. Die Demokraten hätten offiziell den Sieg von Pete Buttigieg in der chaotischen Wahl von Iowa bestätigt.Sollte es tatsächlich zu weiteren Legalisierungen kommen - und sollten hier auch die USA und/oder Deutschland mit von der Partie sein -, dann dürfte der gesamte Sektor wieder in Fahrt kommen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.02.2020)Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Herr Bernd Förtsch, Verleger und Eigentümer der Börsenmedien AG, hält mittelbar eine wesentliche Beteiligung an der flatex AG, deren Tochtergesellschaft flatex Bank AG unter der Marke flatex Online-Brokerage betreibt. Die flatex Bank AG erhebt für den Handel in Finanzinstrumenten in der Regel von ihren Kunden Ordergebühren. Die flatex Bank AG hat mit Morgan Stanley, Goldman Sachs, Deutsche Bank, UBS, Vontobel, BNP Paribas und HSBC eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach diese Institute den Status eines bevorzugten Partners von Hebelprodukten (Exchange Traded Products) haben und von ihnen emittierte Hebelprodukte durch die flatex Bank AG angeboten werden, die Kunden ohne oder mit reduzierten Ordergebühren handeln können. Die flatex Bank AG erhält in diesem Zusammenhang von Morgan Stanley, Goldman Sachs, Deutsche Bank, UBS, Vontobel, BNP Paribas und HSBC Vergütungen für den Vertrieb dieser Finanzinstrumente.