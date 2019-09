Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie:



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Steuerreinnahmen von mehr als 13 Millionen Euro seien dem deutschen Staat im vergangenen Jahr durch Cannabis als Medizin zugeflossen. Dies habe eine Hochrechnung des Apotheker-Spitzenverbandes ergeben. Die Freigabe von Cannabis als Medizin habe sich also für den deutschen Staat durchaus bezahlt gemacht. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Markus Herbrand habe gegenüber dem "Spiegel" erklärt, dass der Bedarf an medizinischem Cannabis stetig steige. Im laufenden Jahr dürften die Steuereinnahmen noch einmal deutlich höher ausfallen.Cannabis sei ein nicht zu unterschätzender Wirtschaftsfaktor. Würde Cannabis auch für den Freizeitkonsum legalisiert, würde dies für den Staat 2,7 Milliarden Euro mehr in der Kasse bedeuten. Zu diesem Schluss komme zumindest der Wirtschaftsexperte Professor Justus Haucap in seiner Studie "Die Kosten der Cannabis-Prohibition in Deutschland", die er im Auftrag des Deutschen Hanfverbandes (DHV) im vergangenen Jahr durchgeführt habe.Die Gesamtsumme bestehe zum einen Teil aus möglichen neuen Steuereinnahmen, die der Staat bisher nicht erheben könne. Zum anderen resultiere diese aus Sozialversicherungsaufkommen durch neue, legale Arbeitsplätze sowie eingesparten Kosten, die durch die Legalisierung von Cannabis wegfallen würden. Dazu würden unter anderem Kosten für Polizei und Gerichtsverfahren zählen. Haucap habe seine Berechnung dabei sogar als relativ konservativ bezeichnet.Die Zahlen von Deutschland würden deutlich machen, dass die Legalisierung von Cannabis in Zukunft weiter fortschreiten werde. Im vergangenen Jahr habe bereits Kanada als erstes G7-Industrieland den Anbau, Verkauf und Konsum von Cannabis vollständig legalisiert. Ab dem vierten Quartal dieses Jahres dürften dort auch cannabishaltige Lebensmittel verkauft werden. Man dürfe gespannt sein, welches Land als nächstes dem Beispiel Kanadas folge und vor allem wann.Anleger sollten deswegen Werte wie Aurora Cannabis, Canopy Growth und Aphria unbedingt auf ihre Watchlist packen und spätestens bei einem positiven charttechnischen Signal zugreifen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link