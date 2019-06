Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

6,781 EUR +0,59% (17.06.2019, 12:12)



NYSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

7,56 USD -0,13% (14.06.2019, 22:01)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

10,13 CAD +0,50% (14.06.2019, 22:15)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X1087



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A12GS7



Ticker Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland:

21P



TSE-Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (17.06.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Aurora Cannabis habe sich zu einem der führenden Cannabisanbieter der Welt entwickelt. Besonders punkten könne das Unternehmen bei der Produktionskapazität. Hier habe Aurora die Weichen dafür gestellt, dass im kommenden Jahr 625.000 Kilogramm produziert werden könnten. Anfang dieses Jahres habe die Kapazität noch bei 150.000 Kilogramm gelegen. Das würde als mehr als einer Vervierfachung entsprechen. Damit sei Aurora in einer starken Ausgangslage, wenn es um die Belieferung der Weltmärkte gehe. Derzeit sei Aurora Cannabis in 24 Ländern weltweit aktiv.Dabei könnte sich Aurora insbesondere vom immer mehr an Bedeutung gewinnenden Wellness-Markt ein ordentliches Stück sichern. Produkte, die Cannabidiol (CBD) enthalten würden, könnten erheblich zum Umsatz beitragen. Die Cannabis-Marktforscher der Brightfield Group seien der Ansicht, dass der CBD-Markt "in den europäischen Staaten deutlich stärker Fuß gefasst hat als medizinisches Cannabis". Brightfield rechne damit, dass der europäische CBD-Umsatz von 318 Millionen US-Dollar im Jahr 2018 auf fast 1,7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 ansteigen werde.In den USA werde CBD auch Badesalzen, Kaffee, Cocktails, Eiscreme und sogar Leckerlis für nervöse Hunde beigegeben. Brightfield gehe davon aus, dass der Absatz cannabidiolhaltiger Präparate in den USA sogar von 591 Millionen Dollar im Jahr 2018 auf 22 Milliarden Dollar im Jahr 2022 erhöhen könnte. Auch wenn die Schätzungen sicher hoch gegriffen seien, sie würden aber klar den Trend zeigen.Es empfiehlt sich, bei 11,30 Kanadischen Dollar (CAD) ein Stopp-Buy-Limit zu platzieren, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zu der Aurora Cannabis-Aktie. (Analyse vom 17.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie: