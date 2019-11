NYSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker-Symbol: 21P, NYSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (18.11.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker-Symbol: 21P, NYSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Was für eine rabenschwarze Woche für die Aurora Cannabis-Aktie und die gesamte Cannabis-Branche. Ende vergangener Woche sei die Aurora Cannabis-Aktie erneut mächtig in den Keller gerauscht. Allein am Freitag habe das Minus mehr als 18% betragen. Grund gewesen seien erneut enttäuschende Quartalszahlen. Zuvor habe auch der Branchenprimus Canopy Growth bereits mit schwachen Quartalszahlen für Unmut gesorgt. Dies habe die gesamte Branche erneut kräftig nach unten gezogen.Aurora Cannabis habe mit den Zahlen für das erste Quartal (per Ende September) des neuen Geschäftsjahres 2020 die Erwartungen der Analysten klar verfehlt. Zudem habe das kanadische Unternehmen auch Investitionsprojekte gestoppt, was die derzeit angespannte Lage unterstreiche.Mit dem jüngsten Kursrutsch sei die Aurora Cannabis-Aktie unter die untere Begrenzung des Seitwärtstrends des jüngst gestarteten Bodenbildungsversuchs gerutscht. Damit sei ein neues Verkaufssignal generiert worden. Anleger sollten die Aurora Cannabis-Aktie auf der Watchlist behalten und auf eine ausgedehnte Bodenbildung warten. Langfristig bleibe die Branche hochinteressant - insbesondere wenn es ähnlich wie in Kanada zu weiteren weltweiten Legalisierungen kommen werde, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.11.2019)Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:2,565 EUR +4,04% (18.11.2019, 13:20)