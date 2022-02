Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

4,067 EUR +0,02% (10.02.2022, 19:40)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

6,02 CAD -1,86% (10.02.2022, 13:28)



NASDAQ-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

4,74 USD +2,16% (10.02.2022, 19:27)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X8843



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A2P4EC



Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

21P1



Toronto Stock Exchange-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



NASDAQ-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X8843, WKN: A2P4EC, Ticker-Symbol: 21P1, TSX-Symbol: ACB, NASDAQ-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (10.02.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X8843, WKN: A2P4EC, Ticker-Symbol: 21P1, TSX-Symbol: ACB, NASDAQ-Symbol: ACB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der große Hype um Gras-Aktien sei vorüber, die Kurse der Produzenten seien in den letzten Monaten stark zurückgekommen. Die Erwartungshaltung an die Unternehmen sei so niedrig wie nie - und eröffne gerade deshalb Potenzial, wie Canopy Growth beweise.Zugegeben, die Q3-Ergebnisse von Canopy seien nicht in die Kategorie "extrabreit" gefallen, doch mit einem geringer als erwarteten Verlust von 0,28 Kanadischer Dollar bei Erlösen von 140,9 Millionen Kanadischer Dollar habe das Unternehmen zur Wochenmitte dennoch zu überzeuge gewusst. An der Wall Street notiere Canopy bei 9,11 Dollar, ein Plus von 18 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Dienstag.Des Rätsels Lösung: Die Erwartungshaltung sei so gering gewesen, dass es den Kanadiern leichtgemacht worden sei, positiv zu überraschen.Anlegern mit einem Faible für riskante Aktien eröffne die Entwicklung Chancen, denn mit Aurora Cannabis werde ein weiterer Branchenplayer heute nach Handelsende seine Bücher öffnen. Wie bei Canopy sei die Erwartung auch hier gedämpft.Die Aktie von Aurora habe sich im Sog der Canopy-Überraschung ebenfalls um rund 15 Prozent nach oben bewegt. Konkurrent Tilray Brands notiere heute 6 Prozent fester. Schaffe es Aurora mit seinen Q2-Zahlen, die Prognosen zu übertreffen, könnte das Pot-Play am Abend noch einmal richtig Gas geben. Die Umstände würden günstig erscheinen, so Martin Weiß von "Der Aktionär" zur Aurora Cannabis-Aktie. (Analyse vom 10.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie: