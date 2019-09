Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

4,867 EUR +2,03% (18.09.2019, 15:46)



NYSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

5,41 USD +2,66% (18.09.2019, 15:41)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

7,18 CAD +2,72% (18.09.2019, 15:41)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X1087



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A12GS7



Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland:

21P



TSE-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (18.09.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Die großen positiven Impulse würden derzeit am Cannabis-Markt fehlen. Stattdessen hätten zuletzt die Quartalszahlen von Aurora Cannabis für miese Stimmung gesorgt. Und auch vom US-Bundesstaat Alabama gebe es bislang keine positiven Signale. So stehe eine Entscheidung für die Freigabe von Medizinal-Cannabis weiterhin aus. Die Hoffnung ruhe nun auf der Legalisierung von cannabishaltigen Lebensmitteln in Kanada im Oktober.Aurora Cannabis habe in der vergangenen Woche die Zahlen zum vierten Quartal veröffentlicht und dabei die Erwartungen der Analysten verfehlt. Sowohl der Umsatz als auch das EBITDA seien hinter den Schätzungen zurückgeblieben, Anleger hätten die Aktie deutlich abgestraft. Der gesamte Nettoumsatz sei zwar um 52 Prozent auf 98,8 Millionen Kanadische Dollar geklettert, Analysten hätten jedoch im Vorfeld mit noch höheren Einnahmen von 107,9 Millionen Kanadischen Dollar gerechnet. Zudem sei der Verlust mit 11,7 Millionen Dollar deutlich höher ausgefallen als von den Analysten erwartet. Diese hätten einen Fehlbetrag von 4,1 Millionen Dollar prognostiziert.Derzeit gebe es auch von der Legalisierungsseite wenig Unterstützung. So habe beispielsweise der US-Bundesstaat Alabama im Frühjahr ein Gesetz zu Legalisierung von medizinischem Cannabis verabschiedet. Das Ganze sei jedoch auf heftige Gegenwehr gestoßen. Es sei sogar eine eigene Studienkommission ins Leben gerufen worden. Diese werde sich im Oktober erneut treffen. Man dürfe gespannt sein, ob es dann zu einer Einigung kommen werde.Die Anfang September gestartete Aufholbewegung bei Aurora Cannabis sei nun in jedem Fall erst einmal wieder gestoppt. Und nicht nur das: Zuletzt sei die Aktie auch unter das Ende August markierte Mehrmonatstief gerutscht. Nun gilt es, das Dezembertief 2018 bei 6,21 Kanadischen Dollar zu verteidigen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie: