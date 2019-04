Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (18.04.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Bei Aurora Cannabis laufe derzeit alles nach Plan. Der Ausbau der Produktionskapazitäten laufe auf Hochtouren. Kein anderes Cannabis-Unternehmen könne Aurora in diesem Bereich, was das Wachstum angehe, das Wasser reichen. Das honoriere auch die Analystin, Vivien Azer, von Cowen. Sie bewerte den Pot-Stock als Top-Pick.Äußerst zuversichtlich würden sich auch die Analysten von BofA/Merrill Lynch zeigen. Im Rahmen einer Branchenstudie zum Cannabissektor würden die Analysten davon sprechen, dass Aurora Cannabis ein Niedrigkostenprofil aufweise und das Zeug dazu habe, den globalen Markt zu bedienen. Mit Nelson Peltz habe Aurora Cannabis einen strategischen Berater an Bord, was Transaktionen mit Partnern erleichtern sollte, so die Einschätzung des Analysten Christopher Carey. Die Ankündigung einer Partnerschaft mit einem großen Konsumgüterunternehmen sollte als positiver Katalysator wirken. BofA/Merrill Lynch sehe ein Kursziel von 11,00 US-Dollar (umgerechnet 14,73 Kanadische Dollar bzw. 9,79 Euro).Die Aktie von Aurora Cannabis habe in den vergangenen Tagen ganz klar wieder den Weg nach oben eingeschlagen. Neben den positiven Analystenstimmen habe die Aktie zudem von einigen guten News profitieren können - beispielsweise vom Gewinn der wichtigen Ausschreibung für die deutsche Cannabisproduktion. Hier habe das Unternehmen heute bekannt gegeben, dass man vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) nun endgültig den Zuschlag für die maximale Anzahl von fünf Losen der Cannabis-Ausschreibung zugesprochen bekommen habe. Nun solle der Bau einer Anlage zur Produktion von medizinischem Cannabis in Deutschland starten. Die Produktionsmenge solle über einen Zeitraum von vier Jahren insgesamt mindestens 4.000 Kilogramm betragen."Der Aktionär" empfiehlt ganz klar, die Gewinne bei Aurora Cannabis weiter laufen zu lassen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Ein Stopp bei 6,40 Euro sichere nach unten ab. (Analyse vom 18.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie: