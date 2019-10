NYSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

4,11 USD -6,59% (07.10.2019, 22:00)



Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

3,7505 EUR +0,01% (08.10.2019, 15:04)



TSX-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

5,50 CAD -5,82% (07.10.2019, 22:00)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X1087



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A12GS7



Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland:

21P



NYSE-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker-Symbol: 21P, NYSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (08.10.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker-Symbol: 21P, NYSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Die Marihuana-Aktie habe zum Wochenauftakt erneut herbe Verluste einstecken müssen. Am Montag sei das Papier mit einem Minus von knapp sechs Prozent auf 5,50 Kanadische Dollar (CAD) aus dem Handel an der Heimatbörse in Toronto gegangen. Die Aurora Cannabis-Aktie nähere sich nun wieder dem jüngst markierten Jahrestief bei 5,05 CAD.Damit habe der Titel bereits wieder mehr als die Hälfte der im Oktober gestarteten Aufholbewegung korrigiert. Wichtig sei nun aus kurzfristiger charttechnischer Sicht, dass kein neues Tief erreicht werde. Aktuell belaste weiterhin die allgemein schlechte Stimmung am Cannabis-Markt.Es sei wichtig, sich von der Konkurrenz abzuheben. Punkten könne Aurora Cannabis in jedem Fall bei den Produktionskapazitäten, aber auch im Hinblick auf die internationale Expansion sei das Unternehmen sehr stark aufgestellt. DER AKTIONÄR bleibe optimistisch, dass Aurora langfristig als einer der Gewinner hervorgehen werde und auch die Aktie wieder deutlich höher stehen werde. Vorerst sei das Papier jedoch weiterhin charttechnisch massiv angeschlagen. Vor einem Neueinstieg sollte ein klares positives Signal abgewartet werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie: