Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

8,18 EUR -0,12% (26.03.2019, 16:17)



TSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

12,36 CAD -0,08% (26.03.2019, 16:04)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X1087



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A12GS7



Ticker Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland:

21P



TSE-Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (26.03.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Noch am Montag sei die Cronos Group-Aktie (ISIN: CA22717L1013, WKN: A2DMQY) mit einem Plus von mehr als sechs Prozent aus dem Handel an der Heimatbörse in Toronto gegangen. Am heutigen Dienstag notiere der Titel vorbörslich drei Prozent im Minus. Grund sei ein schwächerer Umsatz in Q4 als von den Analysten erwartet. Diese seien von Einnahmen in Höhe von neun Millionen US-Dollar ausgegangen. Erzielt habe das Unternehmen zwar einen Anstieg um 250 Prozent auf 5,6 Millionen Euro, die Erwartungen seien damit aber klar verfehlt worden. Der Vorstandsvorsitzende der Cronos Group, Mike Gorenstein, zeige sich trotzdem zufrieden mit dem vergangenen Geschäftsjahr. Anleger sollten mit einem Stopp bei 14,30 Euro weiter investiert bleiben.Charttechnisch deutlich besser sehe es derzeit dagegen beim Rivalen Aurora Cannabis aus. Der Aktie sei kürzlich mit dem Sprung über die Marke von elf Kanadischen Dollar das große Kaufsignal gelungen. Zuletzt habe der Titel eine kleine Verschnaufpause eingelegt. Zum Wochenauftakt habe die Aurora Cannabis-Aktie jedoch bereits wieder 2,2 Prozent zulegen können und auch am heutigen Dienstag notiere das Papier vorbörslich leicht im Plus. Die Aurora Cannabis-Aktie baue im Vergleich zu Cronos derzeit mehr und mehr an Stärke auf.DER AKTIONÄR rate bei der Aurora Cannabis-Aktie, die Gewinne laufen zu lassen. Auch für einen Neueinstieg ist es noch nicht zu spät, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Investoren sollten jedoch grundsätzlich bei Cannabis-Aktien einen volatilen Kursverlauf einkalkulieren. (Analyse vom 26.03.2019)Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:8,17 EUR -0,61% (26.03.2019, 15:57)