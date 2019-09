Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (12.09.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Aurora Cannabis habe die Zahlen zum vierten Quartal veröffentlicht und damit die Erwartungen der Analysten verfehlt. Sowohl der Umsatz als auch das EBITDA seien hinter den Schätzungen zurückgeblieben, Anleger hätten die Aktie nachbörslich zehn Prozent abgestraft. Doch Anleger sollten nicht in Panik verfallen, denn Aurora Cannabis gehöre die Zukunft.Der gesamte Nettoumsatz sei um 52 Prozent auf 98,8 Millionen Kanadische Dollar nach oben geklettert, beim EBITDA stehe ein Verlust von 11,7 Millionen Dollar in den Büchern. Im Schnitt hätten Analysten allerdings mit einem Umsatz von 107,9 Millionen Kanadische Dollar und einem Fehlbetrag auf EBITDA-Basis von 4,1 Millionen Dollar gerechnet.Auch wenn die Zahlen hinter den Erwartungen zurückgeblieben seien: An den langfristigen Aussichten habe sich bei Aurora Cannabis nichts geändert. Die Kanadier würden im kommenden Jahr die Produktionskapazitäten weiter nach oben schrauben wollen. Durch eine Vielzahl an kleineren und mittelgroßen Übernahmen habe sich Aurora Cannabis in eine Top-Position im boomenden Cannabis-Sektor gehievt.Langfristig bleibt "Der Aktionär" von Aurora Cannabis überzeugt, Neueinsteiger warten jedoch klare Kaufsignale ab, so Michel Doepke. Investierte Anleger sollten vor allem die charttechnische Unterstützungszone bei 7,20 Kanadische Dollar im Auge behalten. (Analyse vom 12.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie: