Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Große Hoffnungen würden auf dem deutschen Cannabismarkt ruhen. Wie eine Studie von Prohibition Partners ergeben habe, dürfte der deutsche Markt für medizinisches Cannabis in den nächsten Jahren der weltweit größte und bedeutendste seiner Art werden.Neben Aurora Cannabis sei insbesondere auch Aphria in Europa respektive Deutschland enorm stark positioniert. Im Mai dieses Jahres hatte das BfArM das Vergabeverfahren für den ersten Cannabis-Anbau in Deutschland, das im Juli 2018 gestartet sei, abgeschlossen. Die Behörde habe damals erklärt, dass insgesamt 13 Lose vergeben worden seien. Die Konzerne Aphria und Aurora Cannabis hätten jeweils fünf Lose erhalten. Die deutsche Cannabisausschreibung umfasse insgesamt 10.400 Kilogramm Cannabis, verteilt auf vier Jahre mit jeweils 2.600 Kilogramm. Sie sei aufgeteilt auf 13 Lose zu je 200 Kilogramm Jahresmenge. Die erste Ansiedlung des Unternehmens Aphria Deutschland GmbH solle nun Ende 2020 in Schleswig-Holstein starten.Die Aktien der Cannabis-Unternehmen hätten in den vergangenen Monaten massiv unter Druck gestanden. Bei der Aktie Aurora Cannabis-Aktie stehe die Bodenbildung noch aus. Anleger sollten das Papier unbedingt auf die Watchlist setzen und zugreifen, sobald das positive Chartsignal ausgelöst werde, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.08.2019)Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:5,091 EUR +1,33% (30.08.2019, 15:58)