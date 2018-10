NYSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

5,91 USD -16,05% (29.10.2018, 21:00)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X1087



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A12GS7



Ticker Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland:

21P



TSX-Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



NYSE-Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSX-Symbol: ACB, NYSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybrid. (30.10.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des medizinischen Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSX-Symbol: ACB, NYSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Der Ausverkauf bei den Cannabis-Aktien gehe weiter. Auch am Montag hätten die Papiere durch die Bank massiv nachgegeben. Die Aurora Cannabis-Aktie habe am Ende mehr als 16% verloren. "Der Aktionär" habe zuletzt bereits geraten, mit Abstauberlimits bei dem Wert zum Zuge zu kommen. Während viele bereits vom Ende des Booms reden würden, sehe das Anlegermagazin die aktuelle Phase als klare langfristige Kaufchance. Die Korrektur sei nach dem zuvor extrem steilen Kursanstieg nicht ungewöhnlich, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie:5,32 EUR +1,72% (30.10.2018, 10:59)TSX-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:7,70 CAD -16,12% (29.10.2018, 22:39)