Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

3,722 Euro -1,08% (02.10.2019, 14:58)



TSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

5,44 CAD -6,53% (01.10.2019, 22:54)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X1087



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A12GS7



Ticker Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland:

21P



TSX-Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSX-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (02.10.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Der Ausverkauf in der Cannabis-Branche gehe weiter. Die Aurora Cannabis habe gestern erneut kräftig nachgegeben und Intraday ein neues 52-Wochen Tief markiert. Damit befinde sich das Papier im charttechnischen Niemandsland.Die verfehlten Erwartungen sich würden im Chartbild von Aurora Cannabis niederschlagen. Die Aktie befinde sich in einem überverkauften Terrain und könnte in den kommenden Tagen zumindest zu einer charttechnischen Gegenbewegung ansetzen. Nur hartgesottene Anleger könnten auf dieses Szenario spekulieren. Für einen langfristig angelegten Einstieg sollten zunächst klare Kaufsignale abgewartet werden - Geduld sei gefragt, Impulse werden benötigt, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link NYSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:4,12 USD -6,15% (01.10.2019, 22:01)