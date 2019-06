Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

6,459 EUR +1,75% (04.06.2019, 12:51)



NYSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

7,16 USD -5,67%% (03.06.2019)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

9,64 CAD -6,13% (03.06.2019)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X1087



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A12GS7



Ticker Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland:

21P



TSE-Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (04.06.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Die Aktie von Aurora Cannabis sei im Zuge von Gewinnmitnahmen und der allgemeinen Marktkorrektur zuletzt deutlich unter Druck geraten. Dabei sei das Papier auch unter die 200-Tage-Linie und unter den Stoppkurs des "Aktionär" von 6,40 Euro gerutscht. Belastend für den Cannabis-Markt hätten unter anderem die jüngsten Erhebungen von Health Canada, dem kanadischen Gesundheitsministerium, gewirkt. Diese hätten ergeben, dass die Lagerbestände an getrocknetem Cannabis während des ersten Quartals um über 60 Prozent auf 30.802 Kilogramm angewachsen seien, während die Verkäufe im März mit 7.600 Kilogramm nahezu unverändert auf dem Niveau von Dezember geblieben seien.Rechne man noch die unfertigen Bestände von 143.773 Kilogramm hinzu, hätten sich die Lagerbestände auf 174.575 Kilogramm erhöht. Bei den aktuellen monatlichen Verkaufszahlen würde dieser für fast 23 Monate oder nahezu zwei Jahre reichen. Fehlende Einzelhandelsgeschäfte hätten sicher zu dieser Entwicklung mit beigetragen. Hier müsse man nun die Entwicklungen in den kommenden Quartalen abwarten.Kanada sei aber ohnehin nur ein Markt von vielen, von denen sich die Cannabis-Player ordentlich Einnahmen erhoffen würden. Eine mögliche Legalisierung in den USA und weiteren Ländern, insbesondere in Europa, würde gigantisches Potenzial eröffnen.Aurora Cannabis könnte aber durchaus mit dem einen oder anderen Deal für Aufsehen sorgen, so Marion Schlegel. Möglicherweise gelinge es dem Unternehmen doch noch, den erhofften Deal mit einem großen Getränke- oder Tabakkonzern an Land zu ziehen. (Analyse vom 04.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie: