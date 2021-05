Börsenplätze Aumann-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Aumann-Aktie:

14,48 EUR +0,98% (25.05.2021, 15:11)



Tradegate-Aktienkurs Aumann-Aktie:

14,38 EUR +0,98% (25.05.2021, 14:23)



ISIN Aumann-Aktie:

DE000A2DAM03



WKN Aumann-Aktie:

A2DAM0



Ticker-Symbol Aumann-Aktie:

AAG



Kurzprofil Aumann AG:



Aumann (ISIN: DE000A2DAM03, WKN: A2DAM0, Ticker-Symbol: AAG) ist ein weltweit führender Hersteller von innovativen Spezialmaschinen und automatisierten Fertigungslinien mit Fokus auf Elektromobilität. Das Unternehmen verbindet einzigartige Wickeltechnologie zur hocheffizienten Herstellung von Elektromotoren mit jahrzehntelanger Automatisierungserfahrung, insbesondere in der Automobilindustrie. Weltweit setzen führende Unternehmen auf Lösungen von Aumann zur Serienproduktion rein elektrischer und hybrider Fahrzeugantriebe, sowie auf Lösungen zur Fertigungsautomatisierung.



Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.Aumann-ag.com (25.05.2021/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Aumann-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, empfehlen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Aumann AG (ISIN: DE000A2DAM03, WKN: A2DAM0, Ticker-Symbol: AAG) weiterhin zu kaufen.Die seit einigen Wochen spürbare zögerliche Marktbelebung gewinne nach Erachten der Analysten an Dynamik, eine Erholung des Auftragseinganges im weiteren Verlauf des Jahres 2021 scheine zunehmend wahrscheinlich, geben sich die Aktienexperten von EQUI.TS GmbH überzeugt.Die Guidance 21 (Umsatz: EUR 160 Mio.; EBITDA-Marge -2,5 bis +2,5%) setze auf dem abgeschmolzenen Orderbestand auf und könne mit einer abgesenkten Break-even-Schwelle planen, schreiben die Fachanalysten von EQUI.TS in ihrer jetzt vorgelegten Studie zum Spezialmaschinenbauer aus Ost-Westphalen.Beim Ordereingang sei in Q1/21 ein kräftiger Anstieg um 31,2% auf konzernweit EUR 50,3 Mio. verzeichnet worden, was am "E"-Segment gelegen habe.Die Research-Boutique stehe zu ihrem Planszenario. Das Chancen-/Risiko-Verhältnis habe die sich aufhellenden Perspektiven in beiden Geschäftssegmenten noch nicht ausreichend eingepreist, glauben Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Analysten der EQUI.TS GmbH, und empfehlen in ihrer jüngsten Studie die Aumann-Aktien zu kaufen. (Analyse vom 25.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link