Tradegate-Aktienkurs Aumann-Aktie:

14,58 EUR +3,70% (01.02.2022, 16:42)



XETRA-Aktienkurs Aumann-Aktie:

14,50 EUR +3,72% (01.02.2022, 16:40)



ISIN Aumann-Aktie:

DE000A2DAM03



WKN Aumann-Aktie:

A2DAM0



Ticker-Symbol Aumann-Aktie:

AAG



Kurzprofil Aumann AG:



Aumann (ISIN: DE000A2DAM03, WKN: A2DAM0, Ticker-Symbol: AAG) ist ein weltweit führender Hersteller von innovativen Spezialmaschinen und automatisierten Fertigungslinien mit Fokus auf Elektromobilität. Das Unternehmen verbindet einzigartige Wickeltechnologie zur hocheffizienten Herstellung von Elektromotoren mit jahrzehntelanger Automatisierungserfahrung, insbesondere in der Automobilindustrie. Weltweit setzen führende Unternehmen auf Lösungen von Aumann zur Serienproduktion rein elektrischer und hybrider Fahrzeugantriebe, sowie auf Lösungen zur Fertigungsautomatisierung.



Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.aumann-ag.com. (01.02.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aumann-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie der Aumann AG (ISIN: DE000A2DAM03, WKN: A2DAM0, Ticker-Symbol: AAG) unter die Lupe.Das westfälische Unternehmen ziele mit dem Fokus auf Elektromobilität und innovative Speichertechnologien auf einen spannenden Megatrend. Es sei aber weiterhin offen, wann der Hersteller von Automatisierungslösungen für die Autoindustrie seine PS auf die Straße bringen könne. Die Auftragsbücher von Aumann seien jedenfalls prall gefüllt und es sei für 2022 weiteres Wachstum in Aussicht gestellt worden. Die Analysten hätten nach dem Ausblick ihre Kursziel für die Aumann-Aktie nach oben revidiert. Die Story bleibe weiterhin sehr interessant, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 01.02.2022)Das vollständige Interview mit Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Folgende Aktien, die in diesem Video besprochen/genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR: Siltronic, SLM SolutionsBörsenplätze Aumann-Aktie: