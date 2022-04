Tradegate-Aktienkurs Aumann-Aktie:

Kurzprofil Aumann AG:



Aumann (ISIN: DE000A2DAM03, WKN: A2DAM0, Ticker-Symbol: AAG) ist ein weltweit führender Hersteller von innovativen Spezialmaschinen und automatisierten Fertigungslinien mit Fokus auf Elektromobilität. Das Unternehmen verbindet einzigartige Wickeltechnologie zur hocheffizienten Herstellung von Elektromotoren mit jahrzehntelanger Automatisierungserfahrung, insbesondere in der Automobilindustrie. Weltweit setzen führende Unternehmen auf Lösungen von Aumann zur Serienproduktion rein elektrischer und hybrider Fahrzeugantriebe, sowie auf Lösungen zur Fertigungsautomatisierung.



Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.aumann-ag.com (11.04.2022/ac/a/nw)



Der Corona-bedingt schwache Auftragseingang in 2020 habe unserem Depotwert Aumann im Geschäftsjahr 2021 (per 31.12.) einen Umsatzrückgang um knapp 7% auf 161 Mio. Euro und einen erneuten Jahresfehlbetrag beschert, so die Experten von "Der Anlegerbrief". Dennoch gebe es Grund zum Optimismus.Zum einen zeige der Ergebnistrend klar aufwärts: Trotz Umsatzrückgang habe der Verlust auf 6,2 Mio. Euro (GJ 2020: -18,3 Mio. Euro) eingegrenzt werden können. Zum anderen lasse der um über 50% auf 236 Mio. Euro gestiegene Auftragseingang das Management optimistischer in die Zukunft blicken. Der Umsatz solle 2022 auf über 200 Mio. Euro klettern, die EBITDA-Marge bei 4 bis 5% liegen und im Jahresverlauf wieder die Gewinnzone erreicht werden. Erfreulich: Der Auftragseingang im Bereich E-Mobilität habe sich 2021 auf 169,1 Mio. Euro verdoppelt. Hier dürfte wegen staatlicher Förderprogramme zukünftig die Musik spielen. Kurzfristig steige jedoch das Risiko einer Materialknappheit bei Aumann-Kunden durch den Ukraine-Krieg. Das könnte zu einem verzögerten Abarbeiten des Auftragsbuchs führen.Auf Basis der Zahlen 2021 würden die Experten ihre Schätzungen für 2022 leicht nach unten anpassen.