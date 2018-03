Börsenplätze Aumann-Aktie:



Kurzprofil Aumann AG:



Aumann (ISIN: DE000A2DAM03, WKN: A2DAM0, Ticker-Symbol: AAG) ist ein weltweit führender Hersteller von innovativen Spezialmaschinen und automatisierten Fertigungslinien mit Fokus auf Elektromobilität. Das Unternehmen verbindet einzigartige Wickeltechnologie zur hocheffizienten Herstellung von Elektromotoren mit jahrzehntelanger Automatisierungserfahrung, insbesondere in der Automobilindustrie. Weltweit setzen führende Unternehmen auf Lösungen von Aumann zur Serienproduktion rein elektrischer und hybrider Fahrzeugantriebe, sowie auf Lösungen zur Fertigungsautomatisierung.



Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.Aumann-ag.com. (09.03.2018/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Aumann-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Aumann AG (ISIN: DE000A2DAM03, WKN: A2DAM0, Ticker-Symbol: AAG).Per 19.03.18 werde AAG im TecDax notiert werden, was die Aktienexperten von EQUI.TS GmbH nicht überrasche. Hilfreich hierbei sei wohl die Weiterplatzierung von ca. 11% der Aumann-Aktien aus dem Bestand der ehemaligen Muttergesellschaft MBB SE gewesen. Internationale Investoren hätten diese Aktien zu EUR 61,00/Stück gekauft. Die verbleibenden 38% der 15,25 Mio. AAG-Aktien wolle MBB SE in ihrer Bilanz konsolidieren und seien mit einer lockup-Vereinbarung bis Feb/2019 gebunden.Den operativen Geschäftsverlaufs hätten die Fachanalysten positiv kommentiert: die vorläufigen Kennzahlen des Geschäftsjahres 2017 hätten einen beeindruckenden Schlussspurt offenbart. Inklusive der von USK im Oktober zugekauften Orders in Höhe von EUR 43 Mio. habe der Orderbestand per 31.12.17 einen Rekordwert von EUR 204 Mio. erreicht. Die EQUI.TS-Schätzung und der Zielkurs würden nachgeschärft.Die "Book-to-bill-Ratio" per 31.12.17 deute mit mehr als 134% auf eine kräftige Expansion in 2018 hin. Dabei zeige diese Kennzahl für das Segment "E-Mobility" in der Aumann Gruppe mit 168% einen noch beeindruckenderen Wert.Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, stufen die Aumann-Aktie weiterhin mit "kaufen" ein. (Analyse vom 09.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link