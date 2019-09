"Die Unternehmen bringen nach einiger Zeit die meiste Energie dafür auf, potenzielle Wettbewerber über niedrigere Preise auszustechen", so Galy. Er verweise als Beispiel auf das Dienstleistungsunternehmen Uber (ISIN US90353T1007/ WKN A2PHHG). Nach einem rasanten Beginn gewinne es nun immer langsamer Marktanteile hinzu. Daher nehme Uber Kurs auf weitere Wachstumssektoren. "Angesichts der dominanten Marktstellung von Uber zusammen mit Lyft (ISIN US55087P1049/ WKN A2PE38) erwartet der Markt schließlich wieder einen Anstieg der Stückpreise - folglich gewinnen die Anteilseigner durch Kurssteigerungen. Dank neuer Technologien fallen die Preise zunächst, in der Hoffnung auf einen eventuellen Anstieg", so Galy.



"Unternehmen wie Amazon (ISIN US0231351067/ WKN 906866), Uber, Facebook (ISIN US30303M1027/ WKN A1JWVX), Netflix (ISIN US64110L1061/ WKN 552484) und Google haben die Weltwirtschaft tiefgreifend verändert. Aber auch sie reifen schließlich, wie vor ihnen IBM (ISIN US4592001014/ WKN 851399) oder TWA (ISIN US8730901043/ WKN A0YJ40)", erläutere Galy. Dieser kontinuierliche Prozess führe dazu, dass Unternehmen wie beispielsweise TWA, die nicht innovationsfähig seien, von Neueinsteigern aus dem Markt gedrängt würden. "FinTechs zwingen zum Beispiel die Finanzbranche zu schnellen Innovationen, umfangreichen IT-Ausgaben sowie Kosteneinsparungen", sage Galy. Würden reife Branchen so in den Wettbewerb gezwungen, erneuerten sie sich zwangsläufig selbst. Dabei wechsele die Finanzierung von reiferen in neue Sektoren und Kapitalgeber fütterten Neuunternehmen an. Gleichzeitig reduzierten sie ihre Beteiligungen in Branchen, die in der Vergangenheit Wertzuwächse verzeichneten.



Oligopolstellungen sehe Galy bei Versorgungsunternehmen und auch in vielen kleineren Wirtschaftssektoren. "Problematisch wird es, wenn das regulatorische Umfeld zulässt, dass ein Unternehmen eine marktbeherrschende Stellung aufbaut, die es missbrauchen kann", warne Galy. Dann könnten diese Unternehmen den Handel mit Wettbewerbern behindern oder neue, aufstrebende und potenzielle Konkurrenten kaufen. Das falle zusätzlich in einem Marktumfeld ins Gewicht, in dem die Eintrittskosten sehr hoch seien.



Abgesehen von hohen Eintrittskosten sei das größte Problem nach Ansicht Galys der Zugang zum Talentpool. "Nur die erfolgreichsten Unternehmen können sich diejenigen Talente leisten, die hochinnovative Software entwickeln", unterstreiche Galy. Unternehmen, die bei komplexen und nicht repetitiven Produkten erfolgreich sein möchten, müssten schnell ihren Talentpool verstärken. Das führe zu einem schnellen Anstieg ihrer Ausgaben. "Gelingt es ihnen nun nicht, innerhalb von zwei bis drei Jahren überzeugende Ergebnisse vorzuweisen, kann das gesamte Gebilde zusammenbrechen. Sind sie hingegen erfolgreich, haben sie die Wahl zwischen einem Börsengang oder dem Aufkauf durch einen größeren Wettbewerber", erläutere Galy. Diese Entscheidung sollte nach Ansicht Galys sinnvollerweise bei den Neuunternehmen liegen und nicht durch Regulatoren gesteuert werden. (09.09.2019/ac/a/m)







Stockholm (www.aktiencheck.de) - Die US-Wirtschaft bewegt sich üblicherweise in einem kontinuierlichen Erneuerungsprozess, in dem Risikokapital, Private Equity und Börsengänge eine Schlüsselrolle spielen und zur Entstehung neuer, innovativer Unternehmen führen, so die Experten von Nordea Asset Management."Fehlt es aber an geeigneten Rahmenbedingungen, führt das zu einem oligopolistischen Wettbewerb. Dann konkurrieren wenige Marken um den gleichen Kuchen", argumentiere Sébastien Galy, Senior-Makrostratege bei Nordea Asset Management.