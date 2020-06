ISIN Commerzbank-Aktie:

Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (18.06.2020/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Aufsicht verhängt Millionenbuße gegen Commerzbank - AktiennewsDie britische Finanzaufsicht FCA hat der Londoner Niederlassung der Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) eine gepfefferte Geldstrafe in Höhe von 37,8 Millionen Pfund (rund 42 Millionen Euro) auferlegt, so die Experten von "FONDS professionell".Die Bank habe keine angemessenen Kontrollverfahren gegen Geldwäsche eingerichtet, habe die Behörde mitgeteilt. Dies habe den Zeitraum zwischen Oktober 2012 und September 2017 betroffen.Dem Institut seien die Schwachstellen bewusst gewesen. Beseitigt worden seien sie dennoch nicht, obwohl die FCA 2012, 2015 und 2017 darauf hingewiesen habe. "Das über mehrere Jahre gehende Versagen der Commerzbank London rief ein großes Risiko hervor, dass Finanz- und andere Delikte unentdeckt blieben", werde der für die Marktüberwachung verantwortliche FCA-Direktor Mark Steward in der Mitteilung zitiert.Mittlerweile habe das Institut aber mehrere Schritte unternommen, um die Defizite auszuräumen, die Kontrollen zu verbessern und an die Vorgaben anzupassen. Da die Bank bei dem Ahndungsverfahren frühzeitig mit den Ermittlern kooperiert habe, habe die FCA die Höhe der Strafe um 30 Prozent reduziert. Das Geldhaus habe gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters erklärt, sie stelle fortlaufend sicher, dass das Geschäft den aktuell geltenden regulatorischen Anforderungen entspreche. Das Instut habe zudem betont, dass kein strafrechtlich relevantes Fehlverhalten festgestellt worden sei. (News vom 18.06.2020)Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:3,933 EUR -7,04% (18.06.2020, 14:05)Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:3,929 EUR -6,65% (18.06.2020, 14:20)