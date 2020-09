Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung im chinesischen Dienstleistungssektor hat sich im August überraschend noch einmal deutlich verbessert: Mit 55,2 Punkten erreichte der entsprechende Einkaufsmanagerindex den höchsten Stand seit Januar 2018, so die Analysten von Postbank Research.



Ein starker Anstieg habe sich zuletzt vor allem in den von der Coronavirus-Krise besonders betroffenen Sektoren gezeigt. Im Hotel- und Gaststättengewerbe sowie in der Unterhaltungsbranche liege der Index für die Geschäftstätigkeit nun bei über 57 Punkten, was auf eine weit fortgeschrittene Normalisierung hindeute. Zwar habe es beim Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe im August einen kleinen Rückschlag gegeben. Der wichtige, zukunftsgerichtete Teilindex für die Auftragseingänge sei dafür aber den vierten Monat in Folge gestiegen. Die neuen Daten seien nach Erachten der Analysten ein weiterer Beleg dafür, dass der Aufschwung in China auf einem breiteren Fundament stehe und das Wachstum nach dem Erholungsprozess noch lange nicht zu Ende sei. (01.09.2020/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.