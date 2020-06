Der aktuelle Konflikt ist darauf zurückzuführen, dass chinesische Truppen die vorrückten und nach Angaben der indischen Armee in indisches Gebiet vorrücken, so Aravindan Jegannathan, Senior Analyst von JK Capital Management Ltd. Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums habe gesagt, Indien habe die Grenze zweimal überquert und dabei "chinesisches Militär provoziert und angegriffen, was zu einer ernsten Konfrontation zwischen den Grenztruppen auf beiden Seiten führte".



Der Verlauf der Demarkationslinie sei unklar. Flüsse, Seen und Schneekappen würden dazu führen, dass sich je nach Jahreszeit und Wasserstand die Linien verschieben und Soldaten auf beiden Seiten häufig aufeinander treffen würden. Das gefährde die Stabilität in diese Region sehr. Auch Indiens jüngster Straßenbau in Ladakh solle die chinesische Angriffsbereitschaft verstärkt haben: Die Entscheidung Indiens, die Infrastruktur in dieser Region auszubauen, habe Peking anscheinend verärgert.



Die Situation entlang der Grenze sei seit Mai unverändert angespannt. Dies habe zu einem handfesten Gerangel in der jetzigen Situation geführt. Der indische Verteidigungsminister solle die Regeln für den Umgang mit den Chinesen an der Kontrolllinie geändert haben, indem er die indischen Befehlshaber ermächtigt habe, unter "außergewöhnlichen" Umständen Schusswaffen einzusetzen. Wie aus Quellen der indischen Armee am späten Montagabend (22. Juni) bekannt geworden sei, hätten sich die Grenztruppen beider Seiten im Zuge von über elf Stunden dauernden Gesprächen zwischen hochrangigen Militärs, zur Erörterung der Galwan-Konfrontation und anderer Streitpunkte passiv verhalten.



Obwohl die Situation weiterhin angespannt bleibt, glauben wir, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass sie sich wieder beruhigt und nicht zu etwas Größerem eskaliert, da Indien aufgrund der Corona-Pandemie mit einer Rezession kämpft, so Aravindan Jegannathan, Senior Analyst von JK Capital Management Ltd. Ein Krieg zu diesem Zeitpunkt wäre unerträglich. (25.06.2020/ac/a/m)







Hong Kong (www.aktiencheck.de) - In der vergangenen Woche erreichten die Grenzstreitigkeiten zwischen China und Indien in der Region Ladakh einen neuen Höhepunkt, die es seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben hatte, so Aravindan Jegannathan, Senior Analyst von JK Capital Management Ltd., ein Unternehmen der La Française-Gruppe.Berichten zufolge seien mindestens 20 indische Soldaten bei einer Auseinandersetzung mit chinesischen Truppen im Galwan-Tal in der Nähe von Ladakh getötet worden. Eine ähnliche Anzahl chinesischer Soldaten solle bei den Zusammenstößen ums Leben gekommen sein. Der Grenzstreit bei Ladakh sei einer der ältesten Konflikte, die Indien mit China gehabt habe und gehe bis ins 19. Jahrhundert zurück. Der Grenzverlauf sei seit der Gründung des Unabhängigen Indiens im Jahr 1947 immer noch umstritten.