Die Vorteile und Nachteile von Software als Anlageform

Moderne business-to-business Software als Stabilisator

Eine große Chance für den Aktienmarkt sind Anbieter von Business-Software, da diese um einiges vorhersehbarer agiert als beispielsweise Unterhaltungs-Apps. Besonders viele Unternehmen des angestammten Mittelstandes sehen sich gezwungen, auf digitale Lösungen zu setzen, um mit internationalen Riesen aber auch "digital native" Startups mitzuhalten. Mit fortschreitender Durchdringung ergeben sich neue Gelegenheiten für Trader, da sowohl ein Wachstumsmarkt ausgenutzt werden kann, aber auch mehr Stabilität vorhanden ist.



Auch weitere Neuerungen, die die Nutzungsprofile von Software verändern, sorgen dafür, dass das Wachstum anhält. So sind mit die größten Player-Faktoren im Bereich B2B "Software as a Service" (SaaS) und "Cloud-Computing". Bei ersterem wird Software nicht mehr wie bisher üblich als einmalige Lizenz verkauft - sondern das Programm als Dienstleistung angeboten und die Kosten auf monatliche Nutzungsgebühren umgelegt. Häufig ist dies mit "Cloud-Computing" verbunden. Dies bedeutet, dass das Programm nicht mehr auf den Systemen im Unternehmen installiert und dort gewartet wird - alles nehmen die Anbieter auf ihren Servern vor. Das Programm kann man dann über das Internet abrufen und bedienen.



Diese Aspekte sorgen für einen bisher unaufhaltsamen Aufwärtstrend und versprechen dabei mehr Zuverlässigkeit:



Konstante Einnahmen für Anbieter: Da keine extrem teuren Nutzungslizenzen mehr verkauft werden, sondern die Software dem Kunden auf monatlicher Basis in Rechnung gestellt wird, bleibt der Cash-Flow der Anbieter beständiger und vorhersehbarer.

Buyouts: Da sich SaaS und Cloud-Computing als neuer Standard durchgesetzt haben, werden deren Entwickler häufig von großen Konzernen aufgekauft. Buyouts führen häufig zu kurzfristig steigenden Aktienkursen.

Unternehmen bevorzugen SaaS: Von Softwarelösungen für grundlegende Verwaltungsaufgaben bis hin zu spezifischen Tasks gibt es SaaS mittlerweile für jedes Anwendungsgebiet. Die niedrigen Einstiegskosten und die kaum vorhandenen Infrastruktur-Barrieren machen sie für alle Unternehmensgrößen interessant – und häufig auch erst erreichbar.

Skalierbarkeit des Produktes: Die durch SaaS ermöglichte, hohe Marktdurchdringung wird durch die Anpassbarkeit und Skalierbarkeit der Softwaremodule entsprechend der sich ändernden Anforderungen der Kunden weiterhin begünstigt. Niedrige Churn-Raten (Wechsel auf andere Software) werden erreicht, da die Software graduell an die Anforderungen der Unternehmen angepasst wird. Ein höherer Lifetime Value durch Kundenbindung führt zu Konstanz.

Weitere Trends im Bereich Software oder Technologie, die für zukünftiges Investment hochinteressant sind: Smartphones, Social Media, künstliche Intelligenz (insbesondere auch autonomes Fahren), Livestreaming und neue Energien. Auch Big-Data-Analyse, Robotik und digitale Sicherheit gehören zu den größten technologischen Trends. So konnte die Aktie der Cybersecurity-Firma Fortinet (NYSE: FTNT) innerhalb von zehn Monaten des letzten Jahres ein Wachstum von fast 100 Prozent verzeichnen.



Software-Aktie ist nicht gleich Software-Aktie

Der Markt ist alt genug, dass sich stabile Global Player etabliert haben - aber auch dynamisch genug für Trendsetter mit schnellem Wachstum. Somit gibt es Chancen für "Growth Investors", die sich auf Unternehmen mit großem Wachstumspotential konzentrieren. Diese müssen mit entsprechender Recherche und einem guten Gefühl für Technologie oder Gadgets die richtigen Aktien mit vielversprechender Zukunft finden. Aber auch für "Income Investors", die auf konstante Dividenden von solide etablierten Riesen wie Apple (NASDAQ: APPL) setzen, gibt es Spielraum. Dank der Markttiefe und der nur scheinbaren Unvorhersehbarkeit bezüglich neuer Entwicklungen bietet die Softwarebranche viel Potential für gut recherchiertes Investment.



Die einfachste Möglichkeit, von dieser Angebotsbreite bei der Investition Gebrauch zu machen sind ETFs (Exchange Traded Funds - also Indexfonds). Damit wird das Risiko im Vergleich zum Kauf von Einzelaktien gemindert und auf das Gesamtwachstum des Sektors gesetzt. Dies ist besonders für Neulinge auf dem Aktienmarkt empfehlenswert. (30.04.2019/ac/a/m)









