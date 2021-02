In den USA stelle sich die konjunkturelle Situation nach dem Pandemietief kaum besser dar. Das Vorkrisenniveau sei noch nicht wieder erreicht. Auch hier habe die ultralockere Geldpolitik zu einem historischen Höchststand der Aktienkurse geführt. Die Überbewertung der Wachstumsaktien erscheine noch größer als in der Eurozone. Am US-Rentenmarkt sei auf eine Besonderheit hinzuweisen. Dort würden die Renditen der 10-jährigen Treasuries im Gegensatz zu den Bunds seit Jahresende ständig ansteigen. Doch noch sei das nicht als eine Umkehr der FED-Politik hin zu einer "normalen Renditenstruktur" zu werten. Die Notenbank habe gerade weitere Hilfsmaßnahmenin Aussicht gestellt. Es gelte dies aber weiter zu beobachten, denn der Abstand zu den Renditen der Bunds sei wieder angewachsen. Die Finanzmärkte könnten dies als Anzeichen werten, sich langsam auf eine Abwertung des US-Dollars vorzubereiten. Die volkswirtschaftlichen Daten würden ohnehin für eine Abwertung der US-Valuta sprechen.



Die US-Staatsverschuldung habe mit USD 30 Billionen einen absurden Höchststand erreicht. Der Schuldendienst hierfür (Soll-Zinsen und Umschuldungen) drohe den Staatshaushalt zu sprengen. Das Budgetdefizit betrageägt derzeit jährlich USD 3,1 Billionen. Wenn sich die Renditenstruktur wieder "normalisiere", dann würde eine Zinsbelastung mit 5% zu Soll-Zinsen in Höhe von USD 1,5 Billionen führen, also die Hälfte des ganzen Defizits ausmachen. Da bleibe fast nichts übrig für die anderen Ressorts. Unterdessen werde das QE (quantitative easing) durch die FED unvermindert fortgeführt. Die Bilanzsumme der Notenbank sei in der letzten Woche mit USD 7,3 Billionen auf historischen Höchststand gestiegen.



Der US-Dollar habe vom 2. bis zum 4. Quartal 2020 gegenüber dem Euro eine ausgesprochene Schwächephase verzeichnet. Hätten hier die Finanzmärkte das Problem der ständig steigenden US-Verschuldung eingepreist oder sei es die Ungewissheit über den Wahlausgang gewesen? Jedenfalls habe sich die US-Valuta stabilisiert, als sich die Trump-Niederlage abzuzeichnen begonnen habe. Doch mit Vorlage der ersten Pläne von Präsident Biden stelle sich heraus, dass die Verschuldung weiter steige und die Notenbank auf ultraexpansivem Kurs der Geldpolitik bleibe.



Folgerung: Die volkswirtschaftlichen Daten der USA stünden nicht im Einklang zur derzeitig relativen Stabilität des USD. Die internationale Investmentposition zeige ein US-Defizit von USD 14 Billionen. Das Vertrauen in den US-Dollar als internationale Leitwährung gerate auf den Prüfstand. Längerfristig müsse mit einem Euro-Kurs von 1,30 und mehr gerechnet werden. Doch wie könne sich ein amerikanischer Bürger vor USD-Abwertung schützen. (17.02.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die seit Wochen stagnierenden Notierungen an den Finanzmärkten täuschen nicht darüber hinweg, dass bald neue Turbulenzen auf die Börsen zukommen, so Dr. Eberhardt Unger von fairesearch.Konjunkturell habe in der Eurozone und in Deutschland die Krise durch die Pandemie mit dem Lockdown nicht ganz so gut verkraftet werden können wie bisher angenommen. Doch die EC erwarte für 2021 noch immer ein BIP-Wachstum von 3,8% für die Eurozone (EA) und 3,7% für die EU. Im Herbst hätteb die Schätzungen noch über 4% gelegen. Dagegen seien die Erwartungen für die Inflation in 2021 mit 1,4% bzw. 1,5% etwas höher angesetzt. Die ultraexpansive Geldpolitik der EZB und die absurd stark steigende Staatsverschuldung habe noch keinen Niederschlag in der Preisstabilität. Noch immer könne von "Inflation" nicht wirklich die Rede sein. Die Märkte könnten damit weiterhin von einer NIRP ausgehen. Vor dem Herbst werde sich hier nur wenig Konfliktpotenzial aufbauen.