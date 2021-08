4. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person war in den vergangenen 12 Monaten bei der öffentlichen Emission von Finanzinstrumenten des Emittenten federführend oder mitführend (z.B. als Lead Manager oder Co-Lead Manager) tätig.



Börsenplätze Atrium European Real Estate-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs Atrium European Real Estate-Aktie:

3,165 EUR -0,63% (16.08.2021, 10:31)



ISIN Atrium European Real Estate-Aktie:

JE00B3DCF752



WKN Atrium European Real Estate-Aktie:

A0X963



Ticker-Symbol Atrium European Real Estate-Aktie:

ODDB



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol Atrium European Real Estate-Aktie:

ATRBF



Kurzprofil Atrium European Real Estate:



Atrium European Real Estate (ISIN: JE00B3DCF752, WKN: A0X963, Ticker-Symbol: ODDB, NASDAQ OTC-Symbol: ATRBF) ist ein Immobilienunternehmen, das sich auf die Verpachtung von Verkaufsflächen an Einkaufszentren und Einzelhandelsunternehmen spezialisiert. Aktiv ist das Unternehmen in Zentral- und Osteuropa, vornehmlich in Polen, der Tschechischen Republik, der Slowakei und Russland. Zum Portfolio gehören rund mehr als 60 Immobilien mit einer zusammengerechneten Fläche von rund 1,1 Millionen m2. Zu den Pächtern zählen Handelsketten wie Billa, Lidl, C&A, Media Markt, H&M, Penny, real, Spar oder Zara. (16.08.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Atrium European Real Estate-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Atrium European Real Estate Limited (ISIN: JE00B3DCF752, WKN: A0X963, Ticker-Symbol: ODDB, NASDAQ OTC-Symbol: ATRBF) unter die Lupe.Die erste Jahreshälfte 2021 sei, mit Ausnahme von Russland, weiterhin stark von Corona-bedingten Geschäftsschließungen betroffen gewesen. Die Läden seien mit 44% der Zeit (versus 37% in H1 2020) länger geschlossen gewesen als im Vorjahr. Die längere Schließungsdauer habe in Kombination mit der laufenden Portfoliorotation zu einem Rückgang der Bruttomieteinnahmen und Servicegebühren um 11-12% auf EUR 65,1 Mio. bzw. EUR 21 Mio. geführt. Dies habe sich auch im Ergebnis niedergeschlagen, welches mit EUR 25,7 Mio., deutlich unter den Analystenschätzungen von EUR 32,3 Mio. gelegen habe.Atrium habe am 2. August bekannt gegeben, dass das Unternehmen ein Übernahmeangebot des Mehrheitseigentümers Gazit Globe, welcher ca. 75% aller Anteile halte, erhalten habe. Gazit möchte alle ausstehenden Aktien des Unternehmens zu einem Preis von EUR 3,35 je Aktie erwerben. Das Angebot habe einem Aufschlag von ca. 14% auf den Schlusskurs vom Vortag entsprochen und solle im Wege einer Fusion nach dem Recht von Jersey durchgeführt werden, was die Genehmigungsanforderungen erleichtern würde, da nur zwei Drittel aller Aktionäre zustimmen müssten. Angesichts der 75% Beteiligung von Gazit Globe wäre dies wahrscheinlich, sofern dieser Ansatz rechtlich zulässig sei. Das letzte Übernahmeangebot von Gazit aus dem Jahr 2019 sei an der hohen geforderten Zustimmungsrate und der Ablehnung durch Minderheitsaktionäre gescheitert.Vor dem Hintergrund der niedriger als erwartet ausgefallenen Ergebnisse des ersten Halbjahres würden die Analysten ihre Schätzungen für das zweite Geschäftshalbjahr nach unten anpassen und für das Geschäftsjahr 2021e ein Ergebnis von EUR 66 Mio. erwarten. Die Analysten würden davon ausgehen, dass das Unternehmen in einem stabilen operativen Umfeld ohne Corona-Auswirkungen ein bereinigtes Ergebnis in der Größenordnung von EUR 80-90 Mio. erzielen könnte. In den Geschäftsjahren 22e und 23e würden die Analysten einen Anstieg des bereinigten Ergebnisses um ca. EUR 5 Mio. bzw. EUR 10 Mio. durch die Portfolioerweiterung um Wohnimmobilien erwarten.Gazit Globe habe ein Angebot zum Erwerb aller ausstehenden Aktien für 3,35 EUR je Anteilsschein im Wege einer Fusion nach Jersey-Recht veröffentlicht, nachdem ein gerichtlich genehmigter Übernahmeplan im Jahr 2019 gescheitert sei. Sollte diese Vorgehensweise rechtlich zulässig sein, würde dies die Wahrscheinlichkeit eines Zusammenschlusses erhöhen, da nach der Rechtsordnung von Jersey nur eine Zweidrittelmehrheit aller Aktionäre einer Fusion zustimmen müsse. Auf der Grundlage der Bewertungen von Mitbewerbern würden die Analysten das Angebot als relativ attraktiv ansehen, allerdings liege es unter dem aktuellen Nettovermögenswert und sei niedriger als das Übernahmeangebot im Jahr 2019.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.