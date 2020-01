Börsenplätze Atlassian-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Atlassian-Aktie:

129,05 EUR -3,03% (27.01.2020, 14:11)



Nasdaq-Aktienkurs Atlassian-Aktie:

146,79 USD +10,67% (24.01.2020)



ISIN Atlassian-Aktie:

GB00BZ09BD16



WKN Atlassian-Aktie:

A2ABYA



Ticker Symbol Atlassian-Aktie Deutschland:

59A



Nasdaq Ticker-Symbol Atlassian-Aktie:

TEAM



Kurzprofil Atlassian Corp. PLC:



Atlassian (ISIN: GB00BZ09BD16, WKN: A2ABYA, Ticker-Symbol: 59A, NASDAQ-Ticker: TEAM) ist ein globales Softwareunternehmen, das Teams auf der ganzen Welt dabei hilft, ihr Potenzial auszuschöpfen. Das Unternehmen erstellt Tools, mit denen Teams zusammenarbeiten und zusammenbauen können. Mit mehr als 150.000 Kunden und einem Team von mehr als 4.000 Mitarbeitern baut Atlassian die nächste Generation von Team-Kollaboration- und Produktivitätssoftware auf. (27.01.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Atlassian-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov von "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Atlassian Corp. PLC (ISIN: GB00BZ09BD16, WKN: A2ABYA, Ticker-Symbol: 59A, NASDAQ-Ticker: TEAM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Atlassian gehöre ohne Frage zu den erfolgreichsten Cloud-Anbietern der letzten Jahre. Schließlich habe die Aktie des Softwarekonzerns aus Sydney seit ihrem IPO über 600 Prozent zugelegt. Trotzdem könnten viele Aktionäre mit Atlassian wenig anfangen - nur selten werde das Unternehmen von der deutschsprachigen Fachpresse beleuchtet. Das sollte sich schleunigst ändern - sonst könnte der Anleger die nächste große Rally verpassen.Am Freitag habe Atlassian seine Zahlen für das zweite Quartal 2020 (bis Dezember 2019) vorgelegt. Demnach habe das Unternehmen seinen Umsatz um 37 Prozent auf circa 409 Millionen Dollar steigern können. Die Subskription-Umsätze seien um 50 Prozent geklettert. Der Nettogewinn habe um circa 176 Prozent auf 124 Millionen Dollar gesteigert werden können. Die operative Marge habe zehn Prozent betragen (ein Prozent im Vorjahresquartal).Die Quartalszahlen von Atlassian könnten sich auch auf die Aktienkurse weiterer Cloud-Anbieter aus der Peer-Group positiv auswirken. In den nächsten Tagen würden ServiceNow (29.01.2020), Salesforce.com (03.02.2020) und Workday (27.02.2020) ihre Zahlen zum abgelaufenen Quartal präsentieren. Sollten auch diese gut ausfallen, so dürfte dies ein klares Zeichen für die anhaltende, positive Wachstumsdynamik bei SaaS-Unternehmen sein.Der Anleger setzt die Aktie von Atlassian auf seine Watchlist und wartet für den Einstieg auf einen Rücksetzer, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". Anleger, welche im Bereich Cloud investieren möchten, sollten ein Auge auf die laufende "Aktionär"-Empfehlung Salesforce.com werfen. (Analyse vom 27.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link