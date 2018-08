Börsenplätze Atlantic Gold-Aktie:



Stuttgart-Aktienkurs Atlantic Gold-Aktie:

1,09 Euro +1,87% (21.08.2018, 16:05)



Tradegate-Aktienkurs Atlantic Gold-Aktie:

1,14 Euro +1,79% (21.08.2018, 14:26)



TSE-V-Aktienkurs Atlantic Gold-Aktie:

CAD 1,68 +0,60% (21.08.2018, 16:38)



ISIN Atlantic Gold-Aktie:

CA04854Q1019



WKN Atlantic Gold-Aktie:

A12AEZ



Ticker-Symbol Atlantic Gold-Aktie Deutschland:

Q9I



TSE-V-Ticker-Symbol Atlantic Gold-Aktie:

AGB



Kurzprofil Atlantic Gold Corp.:



Atlantic Gold Corp. (ISIN: CA04854Q1019, WKN: A12AEZ, Ticker-Symbol: Q9I, TSE-V-Symbol: AGB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Fokus auf die Entwicklung von Goldminen. (21.08.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Vancouver (www.aktiencheck.de) - Atlantic Gold-Aktienanalyse des Analysten Rahul Paul von Canaccord Genuity:Laut einer Aktienanalyse bekräftigt Analyst Rahul Paul von Canaccord Genuity seine Empfehlung die Aktien des Goldminen-Betreibers Atlantic Gold Corp. (ISIN: CA04854Q1019, WKN: A12AEZ, Ticker-Symbol: Q9I, TSE-V-Symbol: AGB) spekulativ zu kaufen.Im Rahmen einer Branchenstudie zum Edelmetallsektor weisen die Analysten von Canaccord Genuity darauf hin, dass der Goldpreis in den letzten Wochen zum ersten Mal seit mehr als 18 Monaten unter die Marke von 1.200 USD pro Unze gerutscht ist. Seit Januar stehe ein Minus von 13% zu Buche. während der USD um 9% zugelegt habe. Der eskalierende Streit um Zölle habe den USD gestärkt. Neben Gold seien aber auch die Silber- und Kupferpreise in Mitleidenschaft gezogen worden.Stehe nun eine Korrektur oder sogar ein Bärenmarkt bevor? Zölle könnten zwar kurzfristig inflationstreibend wirken, die Möglichkeit eines weltweiten zurückgehenden Handels und ein stärkerer USD würden sich aber letztlich deflationär auswirken. Aufgrund des starken USD könnten die Goldpreise zunächst weiter sinken, bevor es ultimativ wieder zu Steigerungen komme, so die Einschätzung der Canaccord Genuity-Analysten.Die Goldproduktion habe global gesehen ihren Höhepunkt gesehen und die aktuellen Goldpreise seien nicht ausreichend um die Produktion aufrecht zu erhalten und Reserven zu ersetzen. Ein Goldpreis von über 1.350 USD je Unze sei nötig um große Greenfield-Goldprojekte in Angriff zu nehmen.Ein Stresstest mit Basis eines Goldpreises von 1.100 USD je Unze habe ergeben, dass die meisten Produzenten eine solche Phase ohne Asset-Verkäufe oder Kapitalerhöhungen aussitzen könnten.In ihrer Atlantic Gold-Aktienanalyse stufen die Analysten von Canaccord Genuity den Titel unverändert mit "speculative buy" ein und bestätigen das Kursziel von 3,50 CAD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link