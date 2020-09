Börsenplätze AstraZeneca-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

95,15 EUR +0,66% (01.09.2020, 09:30)



London Stock Exchange-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

84,35 GBP -0,03% (01.09.2020, 09:23)



ISIN AstraZeneca-Aktie:

GB0009895292



WKN AstraZeneca-Aktie:

886455



Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

ZEG



London Domestic Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

AZN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

AZNCF



Kurzprofil AstraZeneca plc:



AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, Nasdaq OTC-Symbol: AZNCF) ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Herstellung verschreibungspflichtiger Medikamente für Klinik und Praxis. Die Forschung der AstraZeneca konzentriert sich auf den Bereich Herz-Kreislauf sowie die Bekämpfung von Brust- und Prostatakrebs, gastrointestinale Erkrankungen, auf die Indikationen Asthma und COPD und auf die Behandlung von Schizophrenie sowie bipolaren Störungen. Das Unternehmen besitzt insbesondere sechs Kompetenzschwerpunkte in den Therapiebereichen Herz-Kreislauf und Stoffwechsel, Magen-Darm, Atemwege, Onkologie (Therapie von tumorbedingten Geschwulstkrankheiten), Infektionen und Schmerz sowie Zentrales Nervensystem. (01.09.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AstraZeneca-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des britisch-schwedischen Pharmakonzerns AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, Nasdaq OTC-Symbol: AZNCF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das internationale Rennen um einen wirksamen Corona-Impfstoff spitze sich weiter zu. BioNTech und Moderna, die einen mRNA-Ansatz im Kampf gegen CoVid-19 verfolgen würden, würden sich bereits in der entscheidenden klinischen Phase der Entwicklung befinden. Mit AstraZeneca schließe ein weiterer Hoffnungsträger nun zu dem Duo auf.An der entscheidenden Phase-3-Studie in den USA sollten bis zu 30.000 Freiwillige teilnehmen, um den potenziellen Corona-Impfstoff AZD1222 zu testen. Die Teilnehmer (mindestens 18 Jahre) würden dabei entweder zwei Dosen des Impfstoffes im Abstand von vier Wochen oder ein Placebo in Form einer Kochsalzlösung im gleichen Abstand erhalten. Die bisherigen Ergebnisse, die AstraZeneca zusammen mit der Universität Oxford vorgelegt habe, seien vielversprechend.Die Studie solle nun die Sicherheit, Wirksamkeit und Immunogenität von AZD1222 unter Beweis stellen. AstraZeneca treibe das Impfstoff-Programm rund um den Globus voran, darunter in Großbritannien, Brasilien und Südafrika.Zuletzt habe AstraZeneca bereits mehrere Corona-Impfstoff-Liefervereinbarungen abschließen können, darunter 400 Millionen Dosen für die Europäische Union.Auch unabhängig von der Impfstoff-Thematik bleibt die AstraZeneca langfristig ein attraktives Investment für konservative Anleger, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link