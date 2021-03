Börsenplätze AstraZeneca-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

83,50 EUR +2,42% (09.03.2021, 15:33)



XETRA-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

82,96 EUR +1,57% (09.03.2021, 15:19)



London Stock Exchange-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

7.101,5406 GBp +1,38% (09.03.2021, 15:20)



ISIN AstraZeneca-Aktie:

GB0009895292



WKN AstraZeneca-Aktie:

886455



Ticker-Symbol Deutschland AstraZeneca-Aktie:

ZEG



London Domestic-Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

AZN



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

AZNCF



Kurzprofil AstraZeneca plc:



AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol Deutschland: ZEG, London-Symbol: AZN, NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF) ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Herstellung verschreibungspflichtiger Medikamente für Klinik und Praxis. Die Forschung der AstraZeneca konzentriert sich auf den Bereich Herz-Kreislauf sowie die Bekämpfung von Brust- und Prostatakrebs, gastrointestinale Erkrankungen, auf die Indikationen Asthma und COPD und auf die Behandlung von Schizophrenie sowie bipolaren Störungen. Das Unternehmen besitzt insbesondere sechs Kompetenzschwerpunkte in den Therapiebereichen Herz-Kreislauf und Stoffwechsel, Magen-Darm, Atemwege, Onkologie (Therapie von tumorbedingten Geschwulstkrankheiten), Infektionen und Schmerz sowie Zentrales Nervensystem. (09.03.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AstraZeneca-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol Deutschland: ZEG, London-Symbol: AZN, NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF) unter die Lupe.Die Corona-Impfungen in Deutschland sollten noch in diesem Monat deutlich Fahrt aufnehmen und Anfang April vor allem in den Arztpraxen stattfinden. Auf den Impfstart durch die niedergelassenen Ärzte in rund vier Wochen hätten sich die Fachminister von Bund und Ländern am Montag in der Gesundheitsministerkonferenz geeinigt, wie die Deutsche Presse-Agentur in Berlin aus Teilnehmerkreisen erfahren habe. Laut Kassenärztlicher Bundesvereinigung (KBV) stünden fürs Impfen 75.000 Haus- und Facharztpraxen in Deutschland bereit.Ab April sollten die EU-Staaten nach Angaben von Kommissionschefin Ursula von der Leyen jeden Monat 100 Millionen Impfdosen bekommen. In Deutschland solle der Impfstoff auf dem normalen Weg über Großhandel und Apotheken in die Arztpraxen kommen. Der bürokratische Aufwand für die Praxen solle auf ein Minimum reduziert werden, habe es geheißen. Die Impfzentren sollten vorerst bestehen bleiben. Vereinbarte Termine dort sollten erhalten bleiben.Bund und Länder hatten bereits am Mittwoch beschlossen, dass mit steigenden Mengen an Impfdosen haus- und fachärztliche Praxen ab Ende März/Anfang April generell in die Impfkampagne eingebunden werden sollen. Die Priorisierung einzelner Bevölkerungsgruppen soll beibehalten werden, aber dann sollen die Ärztinnen und Ärzte selbst entscheiden, wer auf Basis der Empfehlungen die Impfung erhält. Der Chef der Ständigen Impfkommission, Thomas Mertens, hatte in einem Interview gesagt, es habe gute Argumente gegeben, die Praxen erst bei genug Impfstoff einzubeziehen. So könnte sich mancher Arzt gegenüber "seinen Patienten" mit der korrekten Impfreihenfolge schwer tun.Aufgrund der einfachen Lagerbedingungen könnte sich der Impfstoff von AstraZeneca besonders gut für die Verabreichung in den Arztpraxen eignen. Dies könnte die bisher eher schlecht angenommene Impfung mit dem AstraZeneca-Impfstoff in Deutschland beliebter machen.Die AstraZeneca-Aktie notiere am heutigen Dienstag leicht im Plus und könne sich so weiter von ihren jüngsten Tiefs nach oben absetzen.Anleger sollten weiter an Bord bleiben, sollten sich aber mit einem Stopp bei 75 Euro nach unten absichern, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Weiter interessant: die starke Dividendenrendite von derzeit 2,9 Prozent. (Analyse vom 09.03.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link