Kurzprofil AstraZeneca plc:



AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London Stock Exchange-Symbol: AZN, NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF) ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Herstellung verschreibungspflichtiger Medikamente für Klinik und Praxis. Die Forschung der AstraZeneca konzentriert sich auf den Bereich Herz-Kreislauf sowie die Bekämpfung von Brust- und Prostatakrebs, gastrointestinale Erkrankungen, auf die Indikationen Asthma und COPD und auf die Behandlung von Schizophrenie sowie bipolaren Störungen. Das Unternehmen besitzt insbesondere sechs Kompetenzschwerpunkte in den Therapiebereichen Herz-Kreislauf und Stoffwechsel, Magen-Darm, Atemwege, Onkologie (Therapie von tumorbedingten Geschwulstkrankheiten), Infektionen und Schmerz sowie Zentrales Nervensystem. (22.03.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AstraZeneca-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London Stock Exchange-Symbol: AZN, NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF) unter die Lupe.Starke Daten und die baldige Aussicht auf Zulassung des Corona-Impfstoffs von AstraZeneca würden der Aktie am heutigen Montag Unterstützung verleihen. Eine neue Untersuchung habe nach Angaben von AstraZeneca kein erhöhtes Thromboserisiko durch den Impfstoff ergeben. Das Unternehmen habe am Montag mitgeteilt, eine unabhängige Expertengruppe habe keine Sicherheitsbedenken erhoben.Auch die konkrete Suche nach Blutgerinnseln im Gehirn, sogenannten Sinusthrombosen, habe keinen Treffer ergeben. Mehrere Länder, darunter auch Deutschland, hätten das Präparat zuletzt ausgesetzt, weil in wenigen Fällen nach der Impfung Thrombosen, also Blutgerinnsel, in Hirnvenen aufgetreten seien. In Deutschland könne das Mittel mittlerweile wieder gespritzt werden.Die Phase-3-Studie mit etwa 32.500 Probanden in den USA, Chile und Peru habe zudem die hohe Wirksamkeit des Corona-Impfstoffs bestätigt, habe das britisch-schwedische Unternehmen betont. So schütze das Vakzin mit einer Wirksamkeit von 79 Prozent vor Covid-19, bei Menschen ab 65 Jahren liege dieser Wert sogar bei 80 Prozent. Das bedeute, dass unter den älteren Probanden einer geimpften Gruppe 80 Prozent weniger Erkrankungen aufgetreten seien als unter denen einer Kontrollgruppe. Die Wirksamkeit über alle Altersgruppen hinweg in Bezug auf schwere Krankheitsverläufe liege sogar bei 100 Prozent, habe AstraZeneca mitgeteilt.Der Impfstoff namens AZD1222 sei von AstraZeneca zusammen mit der Universität Oxford entwickelt worden. Er werde seit Januar in Großbritannien in großem Stil eingesetzt.Die Aktie von AstraZeneca könne zum Wochenstart 1,8 Prozent zulegen."Der Aktionär" sieht das Papier derzeit auf einem attraktiven Niveau. Anleger bleiben mit einem Stopp bei 75 Euro weiter investiert, so Marion Schlegel. Nicht zu verachten außerdem: die attraktive Dividendenrendite von derzeit 2,8 Prozent. (Analyse vom 22.03.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link