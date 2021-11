Tradegate-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

105,52 EUR -3,72% (12.11.2021, 13:59)



XETRA-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

105,80 EUR -4,06% (12.11.2021, 13:47)



London Stock Exchange-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

90,37 GBP -4,31% (12.11.2021, 13:52)



ISIN AstraZeneca-Aktie:

GB0009895292



WKN AstraZeneca-Aktie:

886455



Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

ZEG



London Stock Exchange-Symbol AstraZeneca-Aktie:

AZN



NASDAQ OTC-Symbol AstraZeneca-Aktie:

AZNCF



Kurzprofil AstraZeneca plc:



AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF) ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Herstellung verschreibungspflichtiger Medikamente für Klinik und Praxis. Die Forschung der AstraZeneca konzentriert sich auf den Bereich Herz-Kreislauf sowie die Bekämpfung von Brust- und Prostatakrebs, gastrointestinale Erkrankungen, auf die Indikationen Asthma und COPD und auf die Behandlung von Schizophrenie sowie bipolaren Störungen. Das Unternehmen besitzt insbesondere sechs Kompetenzschwerpunkte in den Therapiebereichen Herz-Kreislauf und Stoffwechsel, Magen-Darm, Atemwege, Onkologie (Therapie von tumorbedingten Geschwulstkrankheiten), Infektionen und Schmerz sowie Zentrales Nervensystem. (12.11.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AstraZeneca-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des britisch-schwedischen Pharmakonzerns AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Pharmakonzern AstraZeneca sei im dritten Quartal trotz eines kräftigen Umsatzsprungs in die roten Zahlen gerutscht. Höhere Kosten für Forschung und Entwicklung und den Vertrieb, aber auch im Zusammenhang mit der Übernahme des US-Biotechnologieunternehmens Alexion hätten nach Steuern für einen Verlust von 1,65 Milliarden Dollar (rund 1,44 Milliarden Euro) gesorgt, wie der Arzneihersteller am Freitag in Cambridge mitgeteilt habe. Um Sondereffekte beseitigt sei der Gewinn je Aktie (EPS) zwar um 14 Prozent auf 1,08 Dollar gestiegen, Analysten hätten allerdings mehr auf dem Zettel gehabt.Umsatzseitig habe AstraZeneca die Erwartungen übertroffen. Dabei habe der Konzern im abgelaufenen Quartal von der Alexion-Übernahme profitiert. Zudem beschere der Verkauf des Corona-Impfstoffs weiterhin Rückenwind. Die Erlöse seien zwischen Juli und September um 50 Prozent auf knapp 9,9 Milliarden Dollar geklettert. Den Umsatz mit dem Vakzin herausgerechnet habe das Plus noch 34 Prozent betragen.Die Corona-Impfung habe AstraZeneca im Berichtszeitraum etwas mehr als eine Milliarde Dollar in die Kassen gespült - allerdings etwas weniger als in den drei Monaten zuvor. Der britisch-schwedische Konzern habe sich zudem verpflichtet, die Impfung zum Selbstkostenpreis abzugeben, was auf die Margen drücke.Für das Gesamtjahr rechne der Vorstand um Konzernchef Pascal Soriot unverändert ohne die Effekte der Corona-Impfung mit einem Umsatzplus im niedrigen 20-Prozent-Bereich. Inklusive der Impfung werde ein prozentualer Zuwachs im mittleren bis hohen 20er-Bereich erwartet.(Mit Material von dpa-AFX)