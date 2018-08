Xetra-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

66,86 EUR -0,55% (08.08.2018, 10:57)



London Stock Exchange-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

GBP 59,76 +0,69% (08.08.2018, 12:34)



ISIN AstraZeneca-Aktie:

GB0009895292



WKN AstraZeneca-Aktie:

886455



Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

ZEG



London Domestic Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

AZN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

AZNCF



Kurzprofil AstraZeneca plc:



AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, Nasdaq OTC-Symbol: AZNCF) ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Herstellung verschreibungspflichtiger Medikamente für Klinik und Praxis. Die Forschung der AstraZeneca konzentriert sich auf den Bereich Herz-Kreislauf sowie die Bekämpfung von Brust- und Prostatakrebs, gastrointestinale Erkrankungen, auf die Indikationen Asthma und COPD und auf die Behandlung von Schizophrenie sowie bipolaren Störungen. Das Unternehmen besitzt insbesondere sechs Kompetenzschwerpunkte in den Therapiebereichen Herz-Kreislauf und Stoffwechsel, Magen-Darm, Atemwege, Onkologie (Therapie von tumorbedingten Geschwulstkrankheiten), Infektionen und Schmerz sowie Zentrales Nervensystem. (08.08.2018/ac/a/a)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - AstraZeneca-Aktienanalyse von Analyst Dr. Timo Küschner von der LBBW:Dr. Timo Küschner, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des britischen Pharmakonzerns AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, Nasdaq OTC-Symbol: AZNCF) und erhöht das Kursziel von 55 auf 65 GBP.Zweites Quartal stimme etwas optimistischer: AstraZeneca kämpfe momentan mit einer großen Patentklippe, alle früheren Hauptumsatzträger hätten ihren Patentschutz verloren. Im zweiten Quartal hätten erneut höhere Kosten die Zahlen belastet. Die Produktumsätze seien um 2% (-1% CER) auf 5,0 Mrd. USD ebenso wie die Gesamterlöse gestiegen, die auf 5,2 Mrd. USD zugelegt hätten. Erträge durch Auslizensierungen und Royalties hätten zwar um 14% auf 125 Mio. USD zugelegt. Dies sei aber einer relativ niedrigen Vergleichsbasis geschuldet. Auf Jahressicht werde diese Zahl voraussichtlich deutlich unter dem Vorjahresniveau liegen.Die wichtigen Wachstumsträger seien Lynparza (Brust- und Eierstockkrebs), Tagrisso (Lungenkrebs) und Imfinzi (Blasen- & Lungenkrebs) gewesen. Sie hätten teilweise deutlich zweistellig zulegen können. Unter anderem aufgrund stark gestiegener Vertriebs- und Verwaltungskosten sei der operative Gewinn in Q2/18 mit 763 Mio. USD (-17%) deutlich geringer ausgefallen. Auch der bereinigte operative Gewinn sei aufgrund der erhöhten Kostenbasis in Q2 2018 um 18% auf 1.265 Mio. USD deutlich gesunken. Die bereinigte operative Marge sei von 30,6% auf 24,5% gesunken, gegenüber dem ersten Quartal habe sie sich aber wieder verbessert (Q1 2018: 17,3%). Im Vergleich dazu sei der erwirtschafte operative Cash Flow in H1/18 u.a. aufgrund eines niedrigeren Gewinns auf -75 Mio. USD (Vj: 338 Mio. USD) gefallen. Durch die Dividendenausschüttungen (2,4 Mrd. USD) sei die Nettoverschuldung von 12,7 Mrd. USD Ende 2017 auf 15,3 Mrd. USD gestiegen.Ausblick: Der Ausblick für 2018 sei vollumfänglich bestätigt worden. AstraZeneca erwarte für 2018 auf Basis konstanter Wechselkurse einen Zuwachs im niedrigen einstelligen Bereich beim Produktumsatz. Die Bandbreite des bereinigten Gewinns werde mit 3,30 USD bis 3,50 USD je Aktie angegeben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze AstraZeneca-Aktie: