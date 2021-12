XETRA-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

96,06 EUR -0,96% (03.12.2021, 17:36)



London Stock Exchange-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

8.191,00 GBp -0,49% (03.12.2021, 17:35)



ISIN AstraZeneca-Aktie:

GB0009895292



WKN AstraZeneca-Aktie:

886455



Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

ZEG



London Stock Exchange-Symbol AstraZeneca-Aktie:

AZN



NASDAQ OTC-Symbol AstraZeneca-Aktie:

AZNCF



Kurzprofil AstraZeneca plc:



AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN,

NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF) ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet

der Herstellung verschreibungspflichtiger Medikamente für Klinik und Praxis. Die Forschung

der AstraZeneca konzentriert sich auf den Bereich Herz-Kreislauf sowie die Bekämpfung

von Brust- und Prostatakrebs, gastrointestinale Erkrankungen, auf die Indikationen Asthma

und COPD und auf die Behandlung von Schizophrenie sowie bipolaren Störungen. Das

Unternehmen besitzt insbesondere sechs Kompetenzschwerpunkte in den

Therapiebereichen Herz-Kreislauf und Stoffwechsel, Magen-Darm, Atemwege, Onkologie

(Therapie von tumorbedingten Geschwulstkrankheiten), Infektionen und Schmerz sowie

Zentrales Nervensystem. (05.12.2021/ac/a/a)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AstraZeneca-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalysedie Aktie des Pharmakonzerns AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455,Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF) unter die Lupe.Der schwedisch-britische Konzern denke Insidern zufolge über einen Börsengang seinerneuen Sparte rund um Impfstoffe und Immuntherapien nach. Das Management sei in einerfrühen Phase, die beste Aufstellung der Sparte auszuloten, wie die NachrichtenagenturBloomberg am Freitagabend unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personengeschrieben habe.Neben anderen Optionen sei mit externen Beratern auch über einen Gang an die Börsegesprochen worden, um mehr Wert für die Aktionäre zu schaffen. Konzernchef Pascal Soriotstehr wegen der im Vergleich zur Konkurrenz trägen Kursentwicklung schon länger unterDruck von Investoren.AstraZeneca habe zuletzt die Schaffung der Sparte für Impfstoffe und Antikörper-Therapienangekündigt. Im November habe das Unternehmen auch bekannt gegeben, seinen Corona-Impfstoff nicht länger zum Selbstkostenpreis abgeben zu wollen. Es seien mehreregewinnorientierte Vereinbarungen für 2022 unterzeichnet worden, habe es geheißen. Sowürden etwa die Wettbewerber Pfizer/BioNTech sowie Moderna mit ihren Vakzinen hoheGewinne erzielen.Aktionär" bleibe jedoch bei seiner langfristig positiven Einschätzung zur AstraZeneca-Aktie.Ein mögliches IPO der Impfstoffsparte bringe zusätzliche Fantasie in das Papier. Anlegersollten weiter an Bord bleiben, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ineiner aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten imSinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU href="https://www.deraktionaer.de/artikel/pharma-biotech/astrazeneca-boersengang-der-

