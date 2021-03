Tradegate-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

Kurzprofil AstraZeneca plc:



AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London Stock Exchange-Symbol: AZN, NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF) ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Herstellung verschreibungspflichtiger Medikamente für Klinik und Praxis. Die Forschung der AstraZeneca konzentriert sich auf den Bereich Herz-Kreislauf sowie die Bekämpfung von Brust- und Prostatakrebs, gastrointestinale Erkrankungen, auf die Indikationen Asthma und COPD und auf die Behandlung von Schizophrenie sowie bipolaren Störungen. Das Unternehmen besitzt insbesondere sechs Kompetenzschwerpunkte in den Therapiebereichen Herz-Kreislauf und Stoffwechsel, Magen-Darm, Atemwege, Onkologie (Therapie von tumorbedingten Geschwulstkrankheiten), Infektionen und Schmerz sowie Zentrales Nervensystem. (30.03.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AstraZeneca-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London Stock Exchange-Symbol: AZN, NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF) unter die Lupe.Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern wollten am Dienstagabend in einer Sondersitzung über den weiteren Umgang mit dem Corona-Impfstoff von AstraZeneca beraten. Bundesminister Jens Spahn (CDU) wolle seinen Länderkollegen dabei einen Vorschlag zum weiteren Vorgehen machen, wie sein Ressort in Berlin mitgeteilt habe.Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) habe gesagt, die Ständige Impfkommission wolle erneut eine Empfehlung aussprechen. Außerdem werde eine aktuelle Einschätzung des für die Sicherheit von Impfstoffen zuständigen Paul-Ehrlich-Instituts erwartet.In Deutschland seien nach Impfungen mit dem Präparat des britisch-schwedischen Pharmakonzerns Hirnvenenthrombosen bei Frauen bekannt geworden. Das Land Berlin habe am Dienstag Impfungen mit dem Präparat bei Menschen unter 60 Jahren als Vorsichtsmaßnahme gestoppt. Auch Kanadas Expertengremium für die Corona-Impfkampagne hat nun offiziell die Aussetzung des Vakzins von Hersteller AstraZeneca für Menschen im Alter unter 55 Jahren empfohlen. Das Land Thüringen hingegen habe klargestellt, dass man Impfungen mit dem Impfstoff von AstraZeneca vorerst nicht einschränken wolle.Man müsse aber sehen, dass der Impfstoff nur einen Bruchteil zum eigentlichen Geschäft von AstraZeneca beitrage. Nach der Korrektur in den vergangenen Monaten sei die Aktie mittlerweile auf einem attraktiven Niveau angelangt. Anleger sollten weiter mit einem Stopp bei 75 Euro an Bord bleiben, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze AstraZeneca-Aktie: