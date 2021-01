Tradegate-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

87,50 EUR -1,25% (26.01.2021, 09:02)



Xetra-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

88,80 EUR +1,90% (25.01.2021)



London Stock Exchange-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

79,00 GBP +2,40% (25.01.2021)



ISIN AstraZeneca-Aktie:

GB0009895292



WKN AstraZeneca-Aktie:

886455



Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

ZEG



London Domestic Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

AZN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

AZNCF



Kurzprofil AstraZeneca plc:



AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, Nasdaq OTC-Symbol: AZNCF) ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Herstellung verschreibungspflichtiger Medikamente für Klinik und Praxis. Die Forschung der AstraZeneca konzentriert sich auf den Bereich Herz-Kreislauf sowie die Bekämpfung von Brust- und Prostatakrebs, gastrointestinale Erkrankungen, auf die Indikationen Asthma und COPD und auf die Behandlung von Schizophrenie sowie bipolaren Störungen. Das Unternehmen besitzt insbesondere sechs Kompetenzschwerpunkte in den Therapiebereichen Herz-Kreislauf und Stoffwechsel, Magen-Darm, Atemwege, Onkologie (Therapie von tumorbedingten Geschwulstkrankheiten), Infektionen und Schmerz sowie Zentrales Nervensystem. (26.01.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AstraZeneca-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, Nasdaq OTC-Symbol: AZNCF) unter die Lupe.Es drohe ein weiterer Rückschlag, der den Impfplan in Deutschland und der EU weiter zurückwerfen könnte. Wenige Tage vor der erwarteten Zulassung des Impfstoffs des britisch-schwedischen Herstellers AstraZeneca würden Zeitungen über Mutmaßungen berichten, der Impfstoff könnte die erhoffte Wirkung verfehlen.Er habe als Hoffnungsträger für Deutschland und viele Länder der EU gegeben: Der Impfstoff des britisch-schwedischen Konzerns AstraZeneca. Jetzt drohe eine herbe Enttäuschung, die alles auf den Kopf stellen könnte. Wie mehrere Zeitungen berichten würden, könnte der Impfstoff, dessen Zulassung innerhalb der nächsten Tage erwartet werde, nicht die erhoffte Wirkung haben. So solle er für über 65-Jährige ungeeignet sein. Diese Gruppe aber bilde den größten Teil der besonders gefährdeten Bevölkerung.Der Impfstoff von AstraZeneca solle demnach eine Wirksamkeit von lediglich etwa zehn Prozent in der beschriebenen Gruppe haben. Tatsächlich würden die drei Studien, für die bisher Daten vorlägen, kaum Erkenntnisse diesbezüglich bringen. Denn von den rund 11.600 Teilnehmern der Studien seien lediglich 660 Probanden 65 Jahre oder älter gewesen. Das seien weniger als 6 Prozent. Darauf hingewiesen habe auch die britische Zulassungsbehörde MHRA.Jetzt werde spekuliert, in der EU könnte der Impfstoff zunächst lediglich eine Zulassung für unter 65-Jährige erhalten. Das aber würde den Impfplan in Deutschland mächtig durcheinander wirbeln. Bekanntlich sollten in Deutschland vorrangig älterer zuerst geimpft werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze AstraZeneca-Aktie: