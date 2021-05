XETRA-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

Kurzprofil AstraZeneca plc:



AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London Stock Exchange-Symbol: AZN, NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF) ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Herstellung verschreibungspflichtiger Medikamente für Klinik und Praxis. Die Forschung der AstraZeneca konzentriert sich auf den Bereich Herz-Kreislauf sowie die Bekämpfung von Brust- und Prostatakrebs, gastrointestinale Erkrankungen, auf die Indikationen Asthma und COPD und auf die Behandlung von Schizophrenie sowie bipolaren Störungen. Das Unternehmen besitzt insbesondere sechs Kompetenzschwerpunkte in den Therapiebereichen Herz-Kreislauf und Stoffwechsel, Magen-Darm, Atemwege, Onkologie (Therapie von tumorbedingten Geschwulstkrankheiten), Infektionen und Schmerz sowie Zentrales Nervensystem. (05.05.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - AstraZeneca-Aktienanalyse von Independent Research:Tobias Gottschalt, Analyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Pharmakonzerns AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London Stock Exchange-Symbol: AZN, NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF).Das Zahlenwerk für das erste Quartal 2021 habe beim Umsatz und bereinigtem EBIT im Rahmen der Analysten-Prognosen, aber moderat über (Umsatz) bzw. unter (bereinigtes EBIT) dem Marktkonsens gelegen. Das bereinigte EPS hingegen habe infolge einer deutlich geringeren Steuerquote die Erwartungen übertroffen. Die Ergebnisentwicklung (berichtet/bereinigt) habe vorwiegend von der Veräußerung der Beteiligung an Viela Bio profitiert. Der Ausblick für 2021 sei umsatz- und ergebnisseitig bestätigt worden. Die US-Kartellbehörde habe Mitte April die Übernahme von Alexion (39,0 Mrd. USD in bar und in AstraZeneca-Aktien), die in Q3 2021 abgeschlossen werden solle, genehmigt.Der Analyst werte die Übernahme weiterhin als strategisch sinnvoll, erachte den Übernahmepreis aber als sehr hoch. Trotz der Verwendungsempfehlung der EMA würden die Kontroversen der vergangenen Monate um den COVID-19-Impfstoff (Wirksamkeit, Zusammenhang mit selten aufgetretenen Blutgerinseln, Klage der EU-Kommission wegen Liefermengen) für den Analysten einen Unsicherheitsfaktor darstellen.Bei vorerst unveränderten Prognosen und in Erwartung eines positiven Gesamtertrags (zwölf Monate) von unter 10% lautet das Votum für die AstraZeneca-Aktie weiterhin "halten", so Tobias Gottschalt, Analyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 74,00 auf 79,00 GBP angehoben. (Analyse vom 05.05.2021)Börsenplätze AstraZeneca-Aktie:Tradegate-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:88,89 EUR +1,30% (05.05.2021, 10:34)