Tradegate-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

94,53 EUR +0,39% (05.11.2020, 10:56)



London Stock Exchange-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

8.530,00 GBp +0,22% (05.11.2020, 10:42)



ISIN AstraZeneca-Aktie:

GB0009895292



WKN AstraZeneca-Aktie:

886455



Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

ZEG



London Domestic Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

AZN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

AZNCF



Kurzprofil AstraZeneca plc:



AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, Nasdaq OTC-Symbol: AZNCF) ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Herstellung verschreibungspflichtiger Medikamente für Klinik und Praxis. Die Forschung der AstraZeneca konzentriert sich auf den Bereich Herz-Kreislauf sowie die Bekämpfung von Brust- und Prostatakrebs, gastrointestinale Erkrankungen, auf die Indikationen Asthma und COPD und auf die Behandlung von Schizophrenie sowie bipolaren Störungen. Das Unternehmen besitzt insbesondere sechs Kompetenzschwerpunkte in den Therapiebereichen Herz-Kreislauf und Stoffwechsel, Magen-Darm, Atemwege, Onkologie (Therapie von tumorbedingten Geschwulstkrankheiten), Infektionen und Schmerz sowie Zentrales Nervensystem. (05.11.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AstraZeneca-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, Nasdaq OTC-Symbol: AZNCF) unter die Lupe.Nach klaren Zuwächsen in H1 habe die Corona-Pandemie in Q3 die Geschäfte bei AstraZeneca ins Stocken gebracht. So habe sich negativ niedergeschlagen, dass in diesem Zeitraum generell weniger Patienten behandelt worden seien. Gleichzeitig seien Kosten etwa für die Vermarktung von Medikamenten gestiegen, sowie für Hygienemaßnahmen und die Forschung und Entwicklung.Das bereinigte EPS sei in der Folge um vier Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 0,94 US-Dollar gesunken, wie die Briten am Donnerstag in Cambridge bekannt gegeben hätten. Analysten hätten dagegen mehr erwartet.Zwischen Juli und September habe der Umsatz zwar angetrieben vor allem von neuen Medikamenten und Krebstherapien wie dem Flaggschiff Tagrisso um drei Prozent auf knapp 6,6 Mrd. Dollar zugelegt - doch sei auch dies eine deutliche Verlangsamung im Vergleich zur ersten Jahreshälfte gewesen. Das Management sehe sich gleichwohl auf einem guten Weg zu seinen Jahresprognosen. Konzernchef Pascal Soriot habe die Anleger dabei darauf eingestellt, dass Zuwächse etwa bei den Einnahmen aus Kooperationen voraussichtlich in Q4 anfallen dürften.Die AstraZeneca-Aktie liege am Donnerstagmorgen im Zuge der Quartalszahlen leicht im Minus. In den Tagen zuvor habe der Titel aber auch gut zulegen können. Im Fokus stehe nun aber ganz klar der Corona-Impfstoff. Gelinge hier der Durchbruch, dürfte dies der AstraZeneca-Aktie neuen Schwung verleihen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze AstraZeneca-Aktie: