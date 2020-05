Tradegate-Aktienkurs Aston Martin-Aktie:

Aston Martin Lagonda Global Holdings plc (ISIN: GB00BFXZC448, WKN: A2N6DH, Ticker-Symbol: A5S, London-Ticker: AML) ist ein britischer Sportwagenbauer aus dem englischen Städtchen Gaydon. 2014 wurde der frühere Nissan-Manager Andy Palmer an die Unternehmensspitze berufen. 2017 hat das 1913 gegründete Unternehmen zurück in die schwarzen Zahlen geschafft. Es verkündete einen Rekordumsatz von 880 Mio. GBP und Vorsteuergewinn von 87 Mio. - nach einem Minus von 163 Mio. ein Jahr zuvor. Es wurden 5.117 Sportwagen verkauft, nach 3.229 im Jahr 2016. (13.05.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aston Martin-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aston Martin-Aktie (ISIN: GB00BFXZC448, WKN: A2N6DH, Ticker-Symbol: A5S, London-Ticker: AML) unter die Lupe.Der britische Luxussportwagenbauer sei im Zuge der Corona-Krise noch tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Im ersten Quartal habe sich der Verlust vor Steuern von 17,3 Mio. GBP im Vorjahreszeitraum auf 118,9 Mio. GBP ausgeweitet, wie das Unternehmen am Mittwoch mitgeteilt habe. Die Auslieferungen von Aston Martin seien im ersten Quartal 2020 um 45% auf 578 Autos zurückgegangen. Angesichts der Coronavirus-Pandemie sei kein Ausblick auf das laufende Jahr möglich. Die ursprüngliche Prognose ziehe der Hersteller des legendären James-Bond-Autos zurück.Fast alle Händler seien wegen der Coronavirus-Pandemie zeitweise geschlossen gewesen, die Werke seien stillgestanden. Dennoch laufe die Produktion des SUVs DBX mittlerweile wie geplant an. Der Hoffnungsträger solle erstmals im Sommer ausgeliefert werden. Es gebe zahlreiche Vorbestellungen, habe es geheißen. Der Fokus liege nun weiterhin darauf, Angebot und Nachfrage auszubalancieren und den Lagerbestand bei Händlern zu verringern. Darüber hinaus prüfe Aston Martin Möglichkeiten, um die Finanzlage weiter aufzubessern. Der Autobauer sei schon seit längerer Zeit in finanzieller Schieflage. Eine Kapitalerhöhung i.H.v. 536 Mio. Pfund sei im ersten Quartal abgeschlossen worden.Zuletzt seien verschiedene Investoren bei der britischen Kultautomarke eingestiegen, z.B. der Schweizer Investor Ernesto Bertarelli. Dessen Anteil betrage nach der letzten Kapitalerhöhung von Aston Martin rund 1%. Bertarelli wolle die Wiederbelebung der Marke und das neue Führungsteam unterstützen, heiße es. Daneben habe sich der kanadische Milliardär und Formel-1-Teambesitzer (Racing Point) Lawrence Stroll bei Aston Martin eigekauft. Stroll besitze rund 25%. Zeitgleich mit Bertarelli sei auch Mercedes-Teamchef Toto Wolff eingestiegen. Spannende Personen, die sich mittlerweile bei Aston Martin tummeln würden. Beobachten, rät Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom, 13.05.2020)Börsenplätze Aston Martin-Aktie: