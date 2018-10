Das neue Portal für nachhaltige Konnektivität, das die EU-Kommission zum Abschluss des ASEM-Gipfels vorgestellt hat, gibt Einblicke in den Stand der Beziehungen zwischen zwischen 30 europäischen und 19 asiatischen Ländern sowie Australien und Neuseeland.



"Wenn wir den Austausch erleichtern und Hindernisse zwischen unseren Kontinenten abbauen wollen, ist es gut zu wissen, dass die Konnektivität zwischen Europa und Asien nur ein Fünftel dessen ist, was sie sein könnte, wenn die interkontinentalen Verbindungen genauso eng wie die Verbindungen innerhalb Europas und innerhalb Asiens wären. Das ASEM-Portal für nachhaltige Konnektivität, das von der Gemeinsamen Forschungsstelle, dem kommissionseigenen wissenschaftlichen Dienst, entwickelt wurde, ist für politische Entscheidungsträger eine unerlässliche Referenz zur Ermittlung von Lücken in der Zusammenarbeit", sagte Tibor Navracsics, Kommissar für Bildung, Kultur, Jugend und Sport und außerdem zuständig für die Gemeinsame Forschungsstelle.



Dass die Verbindungen zwischen den ASEM-Ländern zwar enger sind als die zur übrigen Welt, ihr Potenzial jedoch noch lange nicht voll ausgeschöpft ist, zeigt eine Studie, die ergänzend zum neuen Portal veröffentlicht wurde.



Bei der Konnektivität geht es nicht nur um wirtschaftliche Vorteile. Die Studie belegt auch, dass besser vernetzte Länder geringere Armut, weniger gesellschaftliche Ungleichheiten und mehr Hochschulstudierende haben. Länder mit engen Verbindungen zu anderen Ländern haben zudem eine freiere Presse und weniger Korruption sowie besser integrierte Minderheiten und mehr Nichtregierungsorganisationen.



Insgesamt 49 Einzelindikatoren - von der Zahl der Grenzübergänge und der Qualität der Netzverbindung über die Zahl der Botschaften, der technischen Handelshemmnisse und der Nutzer derselben Sprache bis hin zum CO2-Ausstoß pro Kopf und zum prozentualen Anteil der Jugendlichen, die sich weder in Ausbildung noch in Beschäftigung befinden, - werden in zwei (zusammengesetzten) Gesamtkennziffern gebündelt. Der "Konnektivitätsindex" gibt Aufschluss über die grenzüberschreitende Konnektivität, also die physischen, wirtschaftlich-finanziellen, politischen und institutionellen Verbindungen sowie die Kontakte zwischen den Menschen. Mit dem "Nachhaltigkeitsindex" wird die Nachhaltigkeit in Bezug auf die Konnektivität gemessen. (19.10.2018/ac/a/m)







Die Staats- und Regierungschefs aus 51 europäischen und asiatischen Ländern und die EU-Spitzen beraten seit gestern (Donnerstag) Abend in Brüssel über die Weiterentwicklung ihrer Beziehungen. "Wir wollen den Verbindungen zwischen Asien und Europa einen neuen Impuls geben, indem wir in eine bessere und nachhaltige Vernetzung investieren", sagte Juncker heute beim ASEM-Gipfel. Umfangreiche Daten über die politischen, wirtschaftlichen und sozialen Beziehungen zwischen 51 Ländern Europas und Asiens können ab heute (Freitag) in einem neuen Online-Tool abgerufen werden. Der zweitägige Gipfel in Brüssel endet heute Nachmittag mit einer Pressekonferenz, die ab 15:30 Uhr bei EbS übertragen wird.Auf den ASEM-Gipfel folgt ein EU-Korea-Gipfel und ein Treffen der EU mit dem südostasiatischen Staatenbund ASEAN.