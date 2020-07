Genf (www.aktiencheck.de) - Die größte Veränderung unseres Zeitalters ist wohl der Aufstieg Chinas von einer Agrargesellschaft zu einer der, gemessen am BIP, größten Volkswirtschaften der Welt, so Dhiraj Bajaj, Head of Asian Credit and Lead Portfolio Manager bei Lombard Odier Investment Managers.Heute stehen wir mit Blick auf den asiatischen Kontinent erneut vor einem Wendepunkt, so die Experten von Lombard Odier Investment Managers. Die Region werde zunehmend selbständiger und abhängiger vom Binnenkonsum, anstatt sich auf exportbasiertes Wachstum zu stützen. Der Anteil asiatischer Länder an der globalen Wertschöpfung sei auf 40 Prozent gestiegen. Noch wichtiger allerdings sei, dass im Jahr 2020 etwa die Hälfte der weltweiten Mittelschicht in Asien leben werde. Um diesem schnell wachsenden Segment gerecht zu werden, benötige Asien umso mehr: a) den Ausbau der Infrastruktur, b) die Sanierung von Immobilien für die anhaltende Urbanisierung und c) eine effiziente, sichere und nachhaltige Energieversorgung.Nach Meinung der Experten seien dies die Megatrends, die den asiatischen Kontinent in den nächsten zwei Jahrzehnten prägen würden. Es würden langfristige Chancen daraus erwachsen, nachhaltigen Unternehmen Kredite zu gewähren, die die Transformation in diesen Bereichen anführen würden. Diese würden von Flughäfen über die Produzenten erneuerbarer Energien in Indien, Raffinerien und die Entwickler industrieller Townships in Südostasien bis hin zu beteiligten Unternehmen an großen Wohnsiedlungen und chinesischen Herstellern von Verbrauchertechnologie reichen. (13.07.2020/ac/a/m)