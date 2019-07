Für Unsicherheit bei den Anlegern in Asien habe außerdem der weiterhin ungelöste Handelsstreit zwischen den USA und China gesorgt. Nachdem die Verhandlungen seit der jüngsten Eskalation im Mai pausiert hätten, hätten sich beide Parteien im Rahmen des G20-Gipfels Ende Juni auf eine weitere Gesprächsrunde geeinigt.



Der langwierige Handelskonflikt schwäche die chinesische Wirtschaft maßgeblich und aktuelle Makrodaten zeigen, dass eine Erholung noch nicht in Sicht sei. Das von der chinesischen Regierung eingeführte Programm zur Stützung der Konjunktur habe sich im Juni positiv auf die Aktienmärkte ausgewirkt: Der Shanghai Composite-Index habe einen Wertzuwachs von 2,8 Prozent verbucht.



Für gute Stimmung an den Börsen hätten außerdem Signale der US-Notenbank FED gesorgt, die Geldpolitik in den nächsten Monaten lockerer zu gestalten und Zinssenkungen durchzuführen.



An den übrigen asiatischen Börsenplätzen habe ebenfalls ein weitgehend positives Bild geherrscht: In Singapur (6,5 Prozent) und Thailand (6,8 Prozent) seien kräftige Gewinne angefallen. Auch die Börsen in Taiwan (2,2 Prozent), Indonesien (2,4 Prozent) und Malaysia (1,3 Prozent) hätten deutliche Kursaufschläge verbucht. Lediglich der Markt in Indien (-1,1 Prozent) sei mit Verlusten hinter den übrigen Börsen zurückgeblieben.



In den kommenden Monaten dürften an den Märkten vor allem die Ergebnisse der nächsten Gesprächsrunde zwischen den USA und China sowie die globale konjunkturelle Entwicklung entscheidend sein. (Ausgabe vom 09.07.2019) (11.07.2019/ac/a/m)







