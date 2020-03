L&S-Aktienkurs Ascom-Aktie:

7,62 EUR -11,40% (04.03.2020)



ISIN Ascom-Aktie:

CH0011339204



WKN Ascom-Aktie:

885933



Ticker-Symbol Ascom-Aktie:

AH2N



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Ascom-Aktie:

ASCN



Kurzprofil Ascom Holding AG:



Die Ascom Holding AG (ISIN: CH0011339204, WKN: 885933, Ticker-Symbol: AH2N, SIX Swiss Ex: ASCN) ist ein internationaler Lösungsanbieter im Bereich Mission-Critical Wireless Communication.



Das Unternehmen fokussiert sich auf die Bereiche Wireless Solutions und Network Testing.



Ascom hat langjährige Erfahrung in der Abwicklung komplexer Projekte für anspruchsvolle Kunden in wichtigen Schlüsselmärkten. Die Angebotspalette von Ascom reicht von der Analyse und Beratung über Systemdesign und -integration, Projektmanagement, Engineering und Realisierung bis hin zu Wartung und Support.



Ascom unterhält Tochtergesellschaften in etwa 19 Ländern und beschäftigt weltweit rund 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Die Ascom-Namenaktien sind in Zürich an der SWX Swiss Exchange kotiert. (06.03.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Ascom-Aktienanalyse von Analyst Mark Diethelm von Vontobel Research:Mark Diethelm, Aktienanalyst von Vontobel Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Ascom Holding AG (ISIN: CH0011339204, WKN: 885933, Ticker-Symbol: AH2N, SIX Swiss Ex: ASCN).Der zugrunde liegende Markt entwickle sich zwar weiterhin gut, doch würden die Transformation von Ascom und eine verbesserte Vertriebsumsetzung noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Das org. Wachstum werde daher 2020 schwach bleiben. Der Analyst prognostiziere ein org. Plus von 2% (bisher: 4%) mit einer Währungsbelastung von ca. 3%, was für dieses Jahr ein praktisch unverändertes Umsatzniveau ergebe. Die stärkere Umsetzungsfokus sollte 2021E zu einer Wachstumsbeschleunigung führen (VontE: 6% J/J).Die im vergangenen Jahr initiierten Maßnahmen zur Kostenreduktion um CHF 10 bis 15 Mio. kämen gut voran und dürften bereits in diesem Jahr teilweise spürbar werden und bis 2021 ihre volle Wirkung zeigen. Aufgrund der reduzierten Umsatzprognose und der Währungsbelastungen habe der Analyst dennoch seine EBITDA-Schätzungen für 20E und 21E um 13% bzw. 11% gesenkt. Höhere Vertriebs- und Verwaltungskosten hätten zu stärkeren Rückgängen des EBIT und des Konzerngewinns geführt.IT-Investitionen würden die ohnehin schon unerwartet hohen Investitionskosten künftig um weitere CHF 3 bis 4 Mio. erhöhen. Eine NUV-Senkung werde die Cash-Generierung 2020E begünstigen, dennoch habe der Analyst seine FCF-Prognosen für nach 2020 um rund 15 bis 20% senken müssen.Die Aktie habe eine deutliche Korrektur erlebt, seit im vergangenen Jahr die gesamte Unternehmensleitung und der Verwaltungsrat ausgewechselt worden seien. Aber die Transformation von Ascom werde länger dauern und erfordere mehr Geduld. Die Marktposition des Unternehmens sei weiterhin stark, doch es gebe keine Anzeichen für einen Turnaround beim Wachstum, und deshalb wäre es verfrüht, die Kursentwicklung optimistischer einzuschätzen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Ascom-Aktie:SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Ascom-Aktie:7,52 CHF -0,92% (06.03.2020, 10:06)