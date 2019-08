SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Ascom-Aktie:

10,36 CHF +1,57% (14.08.2019, 09:50)



ISIN Ascom-Aktie:

CH0011339204



WKN Ascom-Aktie:

885933



Ticker-Symbol Ascom-Aktie:

AH2N



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Ascom-Aktie:

ASCN



Kurzprofil Ascom Holding AG:



Die Ascom Holding AG (ISIN: CH0011339204, WKN: 885933, Ticker-Symbol: AH2N, SIX Swiss Ex: ASCN) ist ein internationaler Lösungsanbieter im Bereich Mission-Critical Wireless Communication.



Das Unternehmen fokussiert sich auf die Bereiche Wireless Solutions und Network Testing.



Ascom hat langjährige Erfahrung in der Abwicklung komplexer Projekte für anspruchsvolle Kunden in wichtigen Schlüsselmärkten. Die Angebotspalette von Ascom reicht von der Analyse und Beratung über Systemdesign und -integration, Projektmanagement, Engineering und Realisierung bis hin zu Wartung und Support.



Ascom unterhält Tochtergesellschaften in etwa 19 Ländern und beschäftigt weltweit rund 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Die Ascom-Namenaktien sind in Zürich an der SWX Swiss Exchange kotiert. (14.08.2019/ac/a/a)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Ascom-Aktienanalyse von Analyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Analyst von Vontobel Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie der Ascom Holding AG (ISIN: CH0011339204, WKN: 885933, Ticker-Symbol: AH2N, SIX Swiss Ex: ASCN) von CHF 15,50 auf 11.Umsatz und EBITDA in 1H19 wie angekündigt rückläufig: Ascom habe vorab für das 1H19 gegenüber dem Vorjahr bereits einen Umsatzrückgang von 4,2% in k. W. auf CHF 137 Mio. angekündigt (1H18: 147 Mio.). Während der Umsatz in Großbritannien und DACH im hohen einstelligen Bereich gestiegen sei und in den USA stabil geblieben sei, sei er in Benelux/Skandinavien gesunken und habe sich in AUS/Asien abgeschwächt. Healthcare sei im gleichen Maße zurückgegangen wie die Gruppe, OEM sei um 30% gesunken und Enterprise sei gewachsen. Der Auftragsbestand sei im 1H um 9% gestiegen und deute auf ein unerwartet starkes 2H hin. Die EBITDA-Marge sei im 1H19 auf 1% gesunken gegenüber 6,5% im Vorjahr. Hauptgrund dafür sei die niedrigere Bruttomarge von 44,7% (-350 Bp.) gewesen. Der Reingewinn sei von CHF 5,4 Mio. im 1H18 auf CHF 6,5 Mio. gestiegen, wozu ein Einmalgewinn aus der Veräußerung einer Immobilie beigetargen habe (CHF 6,9 Mio.).Ausblick für GJ19 angepasst: Ascom erwarte jetzt für das GJ19 einen Umsatz von CHF 300 Mio. (-6% J/J, bisher: +3 bis 5%) bei einer EBITDA-Marge im hohen einstelligen Bereich (bisher: 13 bis 14%). Mittelfristige Ziele seien nicht genannt worden.Wechsel im Top-Management: Jeannine Pilloud sei jetzt Verwaltungsratspräsidentin (seit April) und CEO (seit 2. August), und Ascom habe gestern angekündigt, dass Dominik Maurer neuer CFO werde (ab Oktober).Ascom müsse sich im Rahmen des eigenen Transformationsprozesses weiterhin einer Reihe von Herausforderungen stellen. Verschiedene Maßnahmen zur Senkung der Kostenbasis und Verschlankung des Konzerns seien bereits ergriffen worden, müssten ihre Wirksamkeit aber erst noch unter Beweis stellen. Auf Basis der ausgewiesenen 1H19-Zahlen und des revidierten Ausblicks habe Foeth seine Umsatzprognose für das GJ19/20 um je -10% und seine EBITDA-Prognose um -54% bzw. -33% gesenkt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Ascom-Aktie: