Kurzprofil Ascom Holding AG:



Die Ascom Holding AG (ISIN: CH0011339204, WKN: 885933, Ticker-Symbol: AH2N, SIX Swiss Ex: ASCN) ist ein internationaler Lösungsanbieter im Bereich Mission-Critical Wireless Communication.



Das Unternehmen fokussiert sich auf die Bereiche Wireless Solutions und Network Testing.



Ascom hat langjährige Erfahrung in der Abwicklung komplexer Projekte für anspruchsvolle Kunden in wichtigen Schlüsselmärkten. Die Angebotspalette von Ascom reicht von der Analyse und Beratung über Systemdesign und -integration, Projektmanagement, Engineering und Realisierung bis hin zu Wartung und Support.



Ascom unterhält Tochtergesellschaften in etwa 19 Ländern und beschäftigt weltweit rund 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Die Ascom-Namenaktien sind in Zürich an der SWX Swiss Exchange kotiert. (27.03.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Ascom-Aktienanalyse von Aktienanalyst Panagiotis Spiliopoulos von Vontobel Research:Der Aktienanalyst von Vontobel Research, Panagiotis Spiliopoulos, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Ascom Holding AG (ISIN: CH0011339204, WKN: 885933, Ticker-Symbol: AH2N, SIX Swiss Ex: ASCN).Der Analyst habe folgende Punkte in sein Modell aufgenommen: 1) Wachstumsbeschleunigung ab 2018 2) Berücksichtigung höherer mittel-/langfristiger Margen trotz mangelnder Überzeugung 3) höhere Abschreibungen immaterieller Werte aufgrund von kapitalisiertem F&E-Aufwand. Er passe seine EPS-Schätzungen für 2017, 2018 und 2019 um -8%, -6% bzw. +2% an. Er habe sein Kursziel erhöht, da er jetzt für 2020 mit einer EBITDA-Marge von 18,5% rechne (Unternehmensvorgabe: 20%). Er erwarte eine Marge von 19,5% bis 2025.Wenngleich Ascom bereits einige Bausteine eingeführt habe (Kundenstamm, Hardware), erfordere die Transformation in ein stärker auf Software und Service ausgerichtetes Unternehmen Zeit und Investitionen und dürfte sich erst 2018 bemerkbar machen.Panagiotis Spiliopoulos, Aktienanalyst von Vontobel Research, stuft die Ascom-Aktie weiterhin mit dem Rating "hold" ein. Das Kursziel się von CHF 18,00 auf CHF 19,00 erhöhte worden. (Analyse vom 27.03.2017)