Wieder DAX-Aufstiegs-Kandidat



Da sich der Börsenwert mittlerweile wieder deutlich erholt habe und wieder über der Marke von 10 Mrd. Euro liege, gehöre Aroundtown zumindest zum erweiterten Kreis der Kandidaten für einen DAX-Aufstieg im September. Dann werde die Zahl der Unternehmen im deutschen Leitindex von 30 auf 40 Werte erhöht. Um den Aufstieg zu schaffen, müsste sich der Kurs in den kommenden Monaten jedoch besser entwickeln als der anderer Kandidaten. Aktuell liege der Konzern im MDAX auf dem 17. Rang.



Schwer durchschaubares Firmengeflecht



Aroundtown sei 2004 vom israelischen Geschäftsmann Yakir Gabay gegründet und 2015 von ihm an die Börse gebracht worden. Er häalte über die Holding Avisco noch 10% der Anteile. Mit dem TLG IMMOBILIEN-Kauf seien die Luxemburger zum größten Anbieter von Büroimmobilien in Europa geworden. Zudem sei das Unternehmen mit knapp 40% am Wohnimmobilienkonzern Grand City Properties beteiligt.



Das in der Öffentlichkeit bis dato weitgehend unbekannte Unternehmen Aroundtown aus Luxemburg sei im Sommer 2019 mit dem Engagement als Trikot-Sponsor des Bundesliga-Aufsteigers Union Berlin in die Schlagzeilen geraten. Der Konzern ist sei seines schwer durchschaubaren Firmengeflechts aber sehr umstritten.



Die Aroundtown-Aktie setze ihren Aufschwung fort und dürfte in absehbarer Zeit das Gap schließen, das sich im Corona-Crash Anfang März 2020 bei 7,55 Euro gebildet habe. Engagierte Anleger sollten ihre Papiere halten, so die Aktienexperten des Anlegermagazins "Der Aktionär" im aktuellen "Börsen.Briefing". (Analyse vom 28.05.2021)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aroundtown-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Die Aktienexperten des Anlegermagazins "Der Aktionär" nehmen im aktuellen "Börsen.Briefing" die Aktie von Aroundtown S.A. (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) unter die Lupe.Der Gewerbeimmobilien-Spezialist habe trotz weiterer Belastungen durch die Corona-Krise – v.a. Mietausfälle im Hotel-Segment - im ersten Quartal ein stabiles operatives Ergebnis vorgelegt. Zudem sei die Prognose für das laufende Jahr bestätigt worden. Die zuletzt gut gelaufene Aroundtown-Aktie habe noch mehr Potenzial.Der operative Gewinn - gemessen an der in der Branche wichtigen Kenngröße Funds from Operation (FFO 1) - sei in den ersten drei Monaten des Jahres um rund ein Drittel auf knapp 87 Mio. Euro gefallen, habe das MDAX-Unternehmen am Donnerstag in Luxemburg mitgetielt. Bereinigt um die Folgen der Corona-Effekte wie Mietausfälle v.a. im Hotelsegment sei der operative Gewinn um 2% auf knapp 125 Mio. Euro gesunken. Das Ergebnis sei damit nach Angaben des Unternehmens im Rahmen der eigenen Erwartungen ausgefallen. Experten hätten mit einem etwas niedrigeren operativen Gewinn gerechnet.Im laufenden Jahr solle das operative Ergebnis (FFO 1) 2021 bereinigt um Corona-Folgen weiter zwischen 340 und 370 Mio. Euro liegen und sich damit nach dem starken Rückgang im Vorjahr stabilisieren. 2020 sei der Wert um ein Fünftel auf 358 Mio. Euro zurückgegangen.Berenberg-Analyst Kai Klose sehe Aroundtown auf einem guten Weg, das Ziel zu erreichen. Der Experte setze dabei v.a. darauf, dass sich die Lage in der Hotelsparte mit der zunehmenden Besserung der Corona-Lage weiter erhole. Das Management habe bei einer Investorenkonferenz zu den Zahlen einen halbwegs optimistischen Ausblick gegeben.Gestützt worden sei dieser mit der Entwicklung in Großbritannien, wo die Impfungen schon weiter fortgeschritten seien als in Deutschland. Dort habe sich die Buchungssituation zuletzt schon deutlich verbessert. Im ersten Quartal hätten Stundungen für Hotelmieten das Ergebnis aber noch mit 38 Mio. Euro belastet.Vorsichtiger Ausblick bestätigtIm laufenden Jahr rechne der Konzern weiter mit einer Belastung zwischen 90 und 120 (2020: 120) Mio. Euro. Aroundtown bleibe damit weiter vorsichtig, habe Klose in seiner Studie zu den Zahlen geschrieben. Er stufe die Aktie weiter mit "buy" und einem Kursziel von 7,60 Euro ein. Hotels würden bei Aroundtown rund ein Viertel des Bestands an Gewerbeimmobilien ausmachen.Ausschüttungen und AktienrückkaufNeben der bestätigten Jahresprognose stelle der Konzern bei der Dividende für das laufende Jahr weiter einen Wert zwischen 22 und 24 Cent in Aussicht. Das Unternehmen wolle die Ausschüttung an die Aktionäre künftig stärker an der Entwicklung des operativen Gewinns koppeln - so sollten drei Viertel davon als Dividende ausgezahlt werden. Zudem kaufe das Unternehmen derzeit weitere Aktien zurück. Das im März aufgelegte Programm umfasse bis zu einer halben Milliarde Euro. Bis zum 21. Mai seien bereits Anteile für rund 120 Mio. Euro zurückgekauft worden.Das Geld stamme aus dem Verkauf von Immobilien. Seit Jahresbeginn habe sich der Konzern von Gebäuden im Wert von fast 1 Mrd. Euro getrennt und habe dabei im Schnitt einen Buchgewinn von 6% erlösen können. Mit dem Rest der Einnahmen habe der Konzern seinen Liquiditätsbestand auf etwas mehr als 3 Mrd. Euro aufgepolstert - damit sei der Finanzbedarf inklusive der Rückzahlung von Schulden für die kommenden drei Jahre gedeckt.Neues 14-Monats-HochDer Aktienrückkauf sei ein wichtiger Grund für den jüngsten Höhenflug der Aktie. Die Quartalszahlen hätten sich ebenfalls positiv ausgewirkt - der Kurs habe im Xetra-Handel zeitweise auf 6,91 Euro und damit den höchsten Stand seit März 2020 zugelegt. Vom Rekordhoch i.H.v. 8,88 Euro aus Mitte Februar 2020, also bevor sich die Corona-Krise in Europa ausgebreitet habe, sei das Papier aber noch weit entfernt.Damals habe u.a. die geglückte Übernahme des Konkurrenten TLG IMMOBILIEN die Kurse beflügelt. Kurz nach dem Zukauf und zum Zeitpunkt des Rekordhochs sei das seit März 2018 im MDAX notierte Unternehmen schon als Kandidat für den Aufstieg in den DAX gehandelt worden. Mit dem zwischenzeitlichen Kursabsturz unter die 3-Euro-Marke im März 2020 sei dies erst einmal vom Tisch gewesen.