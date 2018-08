Börsenplätze Aroundtown-Aktie:



Kurzprofil Aroundtown S.A.:



Die Aroundtown S.A. (zuvor Aroundtown Property Holdings plc) (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) bezeichnet sich als spezialisiertes Immobilienunternehmen mit regionalem Schwerpunkt auf dem deutschen und niederländischen Immobilienmarkt. Das Unternehmen investiert in gewerbliche und Wohn-Immobilien mit starker fundamentaler Basis und guten Entwicklungsperspektiven. Darüber hinaus ist Aroundtown maßgeblich an der ebenfalls börsennotierten Grand City Eigenschaften S.A. beteiligt, die sich auf Immobilien-Investitionen in Deutschland konzentriert. (30.08.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Aroundtown-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Aroundtown S.A. (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) herab.Das Unternehmen habe am Mittwoch den Bericht zum ersten Halbjahr 2018 veröffentlicht und zu einer Telefonkonferenz eingeladen. Der Umsatz sei von 237 Mio. Euro auf 348 Mio. Euro gestiegen, während die wiederkehrenden Nettomieteinnahmen mit einem 51% Anstieg von 184 Mio. Euro auf 278 Mio. Euro beigetragen hätten. Neben den erhöhten Mieteinnahmen durch den deutlichen Ausbau des Portfolios habe auch ein 4,6% Like-for-Like Wachstum zu diesem Ergebnis beigetragen. Die Position Neubewertungsergebnis, Veräußerungsgewinne und sonstige Erträge habe zum Halbjahr bereits bei einem sehr hohen Wert von 900 Mio. Euro gelegen. Dies sei zum größten Teil auf die operative Arbeit im Portfolio zurückzuführen. Der Nettogewinn habe mit 970 Mio. Euro um 25% über dem Vorjahreswert von 777 Mio. Euro gelegen. Das bereinigte EBITDA Ergebnis und das FFO Ergebnis, welche die operative Arbeit des Unternehmens am besten reflektieren würden, da diese nicht-operative Posten wie z.B. das Bewertungsergebnis nicht beinhalten würden, seien um 44% bzw. 46% gestiegen.Trotz der Verkäufe im Volumen von mehr als 500 Mio. Euro im ersten Halbjahr (mehr als 700 Mio. Euro nach heutigem Stand) sei das Gewerbeportfolio des Unternehmens von 9,8 Mrd. Euro zum Jahresende auf nunmehr 11,9 Mrd. Euro deutlich gewachsen. Über denselben Zeitraum habe die EPRA Leerstandsrate von 9,4% auf 8,9% verringert und die Mietrendite bei 5,2% konstant gehalten werden können. Das derzeitige Portfolio habe zudem noch ein hohes Wertsteigerungspotenzial von 36% bezüglich der Mieteinnahmen im Vergleich zum Marktniveau, welches über die nächsten Jahre realisiert werden solle. Der WALT liege bei langen 7,4 Jahren. Die bilanzielle Situation bleibe weiter sehr solide. Die Eigenkapitalquote liege bei 51% und der LTV liegt bei 37%. Die Restlaufzeit der Verbindlichkeiten habe mit 7,4 Jahren eine langfristige Ausrichtung und die Fremdfinanzierungskosten lägen bei sehr niedrigen 1,7%.Der EPRA NAV des Unternehmens einschließlich Perpetual Notes liege derzeit bei 8,60 Euro, eine Steigerung von fast 13% seit Jahresende 2017. Mit einer derzeitigen Transaktionspipeline von über 1 Mrd. Euro, einem hohen Cash-Bestand und der soliden Finanzposition würden die Analysten von SRC Research von weiterem Wachstum in der zweiten Hälfte des Jahres ausgehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link