Börsenplätze Aroundtown-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Aroundtown-Aktie:

5,142 EUR +2,35% (28.05.2020, 12:43)



Tradegate-Aktienkurs Aroundtown-Aktie:

5,136 EUR -1,12% (28.05.20, 12:56)



ISIN Aroundtown-Aktie:

LU1673108939



WKN Aroundtown-Aktie:

A2DW8Z



Ticker-Symbol Aroundtown-Aktie:

AT1



Kurzprofil Aroundtown S.A.:



Die Aroundtown S.A. (zuvor Aroundtown Property Holdings plc) (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) bezeichnet sich als spezialisiertes Immobilienunternehmen mit regionalem Schwerpunkt auf dem deutschen und niederländischen Immobilienmarkt. Das Unternehmen investiert in gewerbliche und Wohn-Immobilien mit starker fundamentaler Basis und guten Entwicklungsperspektiven. Darüber hinaus ist Aroundtown maßgeblich an der ebenfalls börsennotierten Grand City Eigenschaften S.A. beteiligt, die sich auf Immobilien-Investitionen in Deutschland konzentriert. (28.05.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Aroundtown-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Aroundtown S.A. (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1).Das Unternehmen habe am Mittwoch den Bericht für das erste Quartal 2020 veröffentlicht und zu einer Telefonkonferenz geladen. Das Ergebnis, welches seit 19. Februar nun auch die Zahlen der TLG IMMOBILIEN beinhalte, seien auf Kurs mit der Schätzung de Analysten von SRC Research und hätten noch keine signifikanten Auswirkungen der Corona-Pandemie beinhaltet. Der Umsatz habe bei 278 Mio. Euro gelegen, ein Anstieg von 34% zur Vorjahresperiode mit 208 Mio. Euro. Hierin seien Nettomieteinnahmen in Höhe von 236 Mio. Euro inbegriffen, welche um 33% über dem Vorjahreswert von 178 Mio. Euro gelegen hätten. Das adjusted EBITDA, also ohne das Bewertungsergebnis, habe bei 237 Mio. Euro gelegen, was einer Steigerung von 32% zum Vergleichswert von 180 Mio. Euro entspreche. Der Nettogewinn nach Minderheiten sei aufgrund eines schlechteren Finanzergebnisses und höherer Steueraufwendungen von 412 Mio. Euro auf 183 Mio. Euro gesunken. Der cash getrieben FFO habe hingegen um 25% zugelegt und sei von 118 Mio. Euro auf 147 Mio. Euro bzw. um 9% von 10,5 Cent je Aktie auf 11,4 Cent je Aktie gestiegen.Weitere Neuigkeiten habe es bereits vor eine Woche, am 20. Mai, gegeben, als das Unternehmen angekündigt habe, die geplante Dividende von 28 Cent je Aktie letztendlich erst einmal doch auszusetzen, jedoch abhängig von den weiteren Entwicklungen der Krise gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt auszuschütten. Auch wenn diese News für die Analysten von SRC Research etwas überraschend sei, könnten sie die vorsichtigere Haltung der Gesellschaft nachvollziehen, da das Ausmaß und die Dauer der Pandemie weiterhin nicht abzusehen seien. Als sehr erfreulich würden sie hingegen das angekündigte Aktienrückkaufprogramm sehen, zu welchem weitere Details in den kommenden Wochen folgen sollten. Bei dem derzeitigen sehr niedrigen Kursniveau von rund 5 Euro, welches zuwohl deutlich unter dem Buchwert als auch dem NAV liege und nach Meinung der Analysten von SRC Research keineswegs gerechtfertigt sei, werde diese Initiative den Wert für Aktionäre auch langfristig steigern.Während das Auftaktqartal keine signifikatnen Auswirkungen durch COVID-19 ausgewiesen habe, würden diese im zweiten Quartal sichtbar werden. Im April habe das Unternehmen abgesehen vom Hotelanteil 90% der Mieten erhalten und eine ähnliche Quote werde für Mai und Juni erwartet. Hinsichtlich der Hotels, welche derzeit 23% des Portfolios ausmachen würden, habe der größte Teil der Betreiber die Mieten gestundet und nur etwas mehr als 10% der Mieten seien eingegangen. Aroundtown gehe jedoch davon aus, dass der Rest zu einem späteren Zeitpunkt gezahlt werde und keine sonderlichen Ausfälle entstünden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link