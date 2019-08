XETRA-Aktienkurs Aroundtown-Aktie:

7,378 EUR +0,74% (27.08.2019, 13:06)



Tradegate-Aktienkurs Aroundtown-Aktie:

7,346 EUR +0,38% (27.08.2019, 11:54)



ISIN Aroundtown-Aktie:

LU1673108939



WKN Aroundtown-Aktie:

A2DW8Z



Ticker-Symbol Aroundtown-Aktie:

AT1



Kurzprofil Aroundtown S.A.:



Die Aroundtown S.A. (zuvor Aroundtown Property Holdings plc) (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) bezeichnet sich als spezialisiertes Immobilienunternehmen mit regionalem Schwerpunkt auf dem deutschen und niederländischen Immobilienmarkt. Das Unternehmen investiert in gewerbliche und Wohn-Immobilien mit starker fundamentaler Basis und guten Entwicklungsperspektiven. Darüber hinaus ist Aroundtown maßgeblich an der ebenfalls börsennotierten Grand City Eigenschaften S.A. beteiligt, die sich auf Immobilien-Investitionen in Deutschland konzentriert. (27.08.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Aroundtown-Aktienanalyse von Analyst Kai Klose von der Privatbank Berenberg:Kai Klose, Analyst der Privatbank Berenberg, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Immobilienunternehmens Aroundtown S.A. (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1).Dank Zukäufen befinde sich Aroundtown weiterhin auf einem vielversprechenden Wachstumskurs, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Der mäßige Kursanstieg der Aktie seit Jahresbeginn deute darauf hin, dass die Märkte die robuste Geschätsentwicklung unterschätzen würden. Klose habe seine EPS-Schätzungen leicht gesenkt.Kai Klose, Analyst der Privatbank Berenberg, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die Aroundtown-Aktie mit einem Kursziel von 9,20 Euro bestätigt. (Analyse vom 27.08.2019)Börsenplätze Aroundtown-Aktie: